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VE KARŞINIZDA, UMUT İLKAYA

Dubai'de yaşayan Türk asıllı, ödüllü fotoğraf sanatçısı Umut İlkaya'nın fotografları Londra'da müzayedeye çıkıyor.

15 Ekim 2021 Cuma 13:13
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VE KARŞINIZDA, UMUT İLKAYA

KORCAN YİĞİT

İSTANBUL

Dünyaca ünlü pek çok galerinin dikkatini çeken ve gelirinin bir kısmı AHFF - African Hungry Fight Fund yani Afrika Açlıkla Mücadele Yardım Fonu'na aktarılacak olan bu organizasyona, tanınmış iş insanları yanında müzik ve sinema sektöründen ünlü isimlerin de katılacağı ve çekişmeli bir açık artırma olacağı öngörülüyor.
Daha çok traveler ve doğa fotoğrafçısı olarak tanıdığımız Umut İlkaya, aslında jet set'in rabet ettiği dünyanın gözde otellerinin de tanıtım görsellerini hazırlayan bir isim. Çekim tekniği, tarzı ve yaratıcı fikirleri ile fark yaratan sanatçının iş takvimi oldukça yoğun. En son Dubai'de yeni açılacak olan bir zincir otelin çekimlerini tamamlayan Umut İlkaya'nın çalışmaları akademik anlamda da takdir görüyor.


Dünya ekonomisinde turizm gelirlerinin ne kadar büyük bir paya sahip olduğunu düşünürsek, bu kıyasıya yarışta otellerin tanıtım filmlerinin, müsteri tercihi noktasında son derece önemli bir yer tuttuğunu görüyoruz.
Geçmiş dönemde Türkiye'nin tanıtım filmlerini de çeken ve özellikle Kapadokya konulu belgesel nitelikli arşivlerini fotoğraf severlere açan Umut İlkaya, yurt dışında ülkemizi başarı ile temsil eden ve göğsümüzü kabartan bir isim.
Pek çok sosyal sorumluluk projesinde görmeye alıştığımız sanatçının Londra'daki müzayede tarihini sabırsızlıkla bekliyoruz.

Önce Vatan Gazetesi

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