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VE KARŞINIZDA, TAYLAN ÜLGER

Hekimoğlu dizisinden de tanıdığımız ve uzun yıllar Mustafa Sandal'ın vokalistliğini yapan Taylan Ülger, tabiri yerindeyse artık kabına sığmıyor.

08 Kasım 2021 Pazartesi 17:20
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VE KARŞINIZDA, TAYLAN ÜLGER

Haber: Korcan Yiğit İstanbul

Mustafa Sandal ile olaylı bir şekilde ayrıldıktan sonra, çıkardığı "Çık Hadi" ve daha önce Soner Arıca'nın da seslendirdiği "Yüreğime Ektim Seni" şarkıları ile pop müzik listelerinde üst sıralarda gördüğümüz şarkıcı konserden konsere koşuyor. Yoğun bir iş takvimine sahip olan Taylan Ülger gittiği her şehirde coşkulu bir hayran kitlesine sahip. Hayal Kahvesi ile anlaşma yapan sanatçı şu an ünlü aranjör Suat Aydoğan ile yeni bir single hazırlığı içinde. Yepyeni, hareketli bir hit şarkı ile ilerleyen günlerde yine radyolarda dinleyeceğiz.

"Her türlü engellemelere rağmen başım dik, 

alnım açık işimin başındayım. Gücümü sevenlerimden alıyorum" diyen sanatçı, gördüğü vefasızlığı ve uğradığı haksızlıkları asla unutamayacağını söylüyor. Yazın Antalya'daki lüks otellerde sahne alan, geniş repertuarı ve keyifli sahnesi ile dinleyicilerine eşsiz bir müzik ziyafeti sunan Taylan Ülger'in Hayal Kahvesi konser turunu mutlaka takip edin derim.

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
KORCAN YİĞİTTaylan ülgerönce Vatan
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