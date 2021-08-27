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VE KARŞINIZDA, HAKAN ÇAĞLAR

NAMI DİĞER TİMSAH 

27 Ağustos 2021 Cuma 19:41
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VE KARŞINIZDA, HAKAN ÇAĞLAR

KORCAN YİĞİT

Yıllardır aykırı tarzı ile her zaman adından söz ettiren, birbirinden güzel projelere imza atan Hakan Çağlar, şimdi de "Hop" isimli rap şarkısı ile gündeme oturdu. 

Erzurum doğumlu olan sanatçıyı aslında ilk olarak "Kim Bunlar" isimli müzik grubunun kurucu üyelerinden biri olarak tanıyoruz. Grubun hem üyesi hem bateristi olarak kendine özgü tekniği ve şovu ile ön plana çıkan, yer yer farklı gırtlağı ile vokal olarakta gruba damgasını vuran Hakan Çağlar, bilmiyorum neden, herkes tarafından "Timsah" olarak anılır oldu.

O dönem büyük ses getiren "Kim Bunlar" grubunun ismini daha sonra "Flört" olarak değiştirdiler ve bu isimle 6 albüm yayınladılar. Grubun bateristi olması yanı sıra güçlü vokali ve başarılı besteleriyle de gruba çok değer kattı. Birlikte başarılı işlere imza attılar. Hakan 

Çağlar, Namı diğer Timsah, özellikle genç kitleler tarafından ayrıca çok sevildi ve rol model oldu.

2014 yılında, prodüktörlüğünü Hayri Aslan - Limon Film'in üstlendiği, yönetmenliğini Murat Şenöy'ün yaptığı, Ezel Akay, Başak Daşman, Ayta Sözeri, Mete Horozoğlu, Fuat Güner, Cihat Tamer, Korcan Yiğit gibi pek çok ünlü oyuncunun da dahil olduğu "Tehlikeyle Flört" isimli sinema filmi ile Flört grup üyeleri ve  Hakan Çağlar oyunculuk konusunda da iddialarını ortaya koydular.

Mimar Sinan Üniversitesi Güzel Sanatlar mezunu olan Hakan Çağlar 2018 yılında Flört'ten ayrılarak kendisine farklı bir yol çizdi ve "Timsah'ın Gözyaşları" isimli grubunu kurdu. Artık onu baterist olarak değil, marjinal tarzı ve farklı gırtlağı ile solist olarak gençlik festivallerinde görmeye başladık.

Besteleri kendisine ait 10 şarkılık "Meczup" isimli ilk solo albümü, ardından pandemi sürecinde  "Dedi" isimli single çalışmasını 

bağımsız yayınladı.

Büyük ses getiren bu çalışmaları ona "Plak ve Ben" isimli şirketle yeni bir anlaşmanın kapılarını açtı. Bestelerinin tamamı yine kendisine ait olan 12 şarkılık bir plak ve bir rock albümü çok yakında sevenleri ile buluşacak. Çok yakında diyorum çünkü albümün okumaları tamamlandı, şu an İngiltere'de Abbey Road Stüdyoları'nda masteringi yapılıyor.

Ayrıca size son bir süpriz haber daha vereyim... Türkiye rock tarihine imzasını atmış olan "Lan Oğlum Böyle Olmaz" isimli şarkısını sanatçı yeniden yorumlayıp bir single olarak dinleyicileri ile buluşturacak.

Önce Vatan Gazetesi

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HAKAN ÇAĞLARNAMI DİĞER TİMSAHTimsahKORCAN YİĞİTönce Vatan
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