VE KARŞINIZDA, GÖLGE RAYAN

Korcan Yiğit

İSTANBUL

"11 yıl oldu, ve seninle bu yola başladığım zaman bir ütücüydüm. Gecekonduda zor şartlarda yaşayıp bu güne geldik. İki mükemmel evlat verdin bana; oğlum ve sonra kızım. Ne olursa olsun hiçbir zaman hayatıma karışmadın, "Yaşa, bu dünya senin" demesini hep bildin. Ben zor bir adamım ama sen hep arkamda oldun. Benim en güzel, gizli silahım sendin. Son nefesimi verirken yanında olayım. O kadar güzelsin ki, herseyimsin."

İşte, bu kadar romantik, aşık, geçmişi ile barışık bir insan Gölge Rayan. Sosyal Medya hesabında paylaştığı bir postun altında yazıyordu bu güzel, içten sözler.

Bir insanın özünü özel hayatından bilirsiniz. Eşine bu kadar bağlı, bu kadar saygılı ve kıymet bilen bir insan nasıl megolaman olsun. Elbette ki sahnede izleyenler onu sevecek,

elbette ki onu ailelerinden biri olarak görecek. O kadar içten ve o kadar doğal bir sanatçı çünkü Gölge Rayan. Yardımsever, dürüst ve gerçek.

Sanatına aşık, işine saygılı, marjinal ve özgüveni yüksek bir sahne sanatçısı.

Zor bir hayatı olmuş. Kütahya'da dünyaya gelen Gölge hayatın acı yüzünü çok küçük yaşlarda görmüş bir çocuk. İstanbul'da yetiştirme yurdunda, devletin koruması altında büyümüş. Ege Üniversitesi'nde eğitimini sürdürürken aynı zamanda bir tekstil firmasında ütücü olarak çalışıp bir şekilde ayakta kalmaya çalışmış, tek başına...

Müzik ile buluşması ise bambaşka bir hikaye, Yeşilçam senaryosu gibi bir şey yani. Çalıştığı firmada bir çekiliş yapılıyor, Gölge talihli 4 kişiden biri oluyor ve haftasonu tatili kazanıyor. Otelde ünlü bir sanatçının konseri var, Gölge ve arkadaşları oturmuş eğleniyorlar, derken sanatçı masaları dolaşırken mikrofonu ona uzatıyor. Kendisi her ne kadar "Çok iyi bir sesim yok" dese de o an alkış kıyamet kopuyor ve Gölge sahne teklifi alıyor. Talihi dönüyor...

Gölge bir nick name aslında, asıl ismi Gökhan G.

Bu ismi alması geçmişi ile bir çatışmadan kaynaklanıyor. Geçmişini saklamayan, eziklik hissetmeyen, kendi ile barışık birisi ama insanlar malesef kötü... Çünkü başarı her zaman kıskanılır.

24 yaşına kadar asıl ismi olan Gökhan G.'yi kullanan sanatçı, ısrarlı yetimhane geçmişi ile ilgili sorularla rencide edilmeye çalışılması üzerine, hayatına gerçek hayatının gölgesi olarak devam etmeye karar veriyor ve Gölge Rayan ismini seçiyor.

Tesadüfen tanıştığı Nesrin Topkapı'dan dans dersleri almaya başlıyor. O dönemde Huysuz Virjin lakaplı Seyfi Dursunoğlu ile yolları kesişiyor. Sahnedeki zarafeti ve enerjisinin kaynağını bu dostluğa bağlıyor.

Sayısız ödül alan Gölge Rayan kendini "Sadece bir ses sanatçısı değilim, abartılı kostümlerim ve danslarımla bir şovmenim" diye tanımlıyor.

Şu an Bursa'da yaşayan sanatçı haftanın 6 günü 6 ayrı mekanda sahne alarak farkını ortaya koyuyor.

İşte Gölge Rayan, işte bir aile babası. Gerçek bir yaşam ve başarı öyküsü...