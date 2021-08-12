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VE KARŞINIZDA, FİLİZ ÇANKAYA

12 Ağustos 2021 Perşembe 09:49
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VE KARŞINIZDA, FİLİZ ÇANKAYA

HABER: KORCAN YİĞİT

Bir kadının tek başına hayata tutunması ve hayallerini gerçekleştirmesi üzerine kimi örnek gösterirsin diye sorarsanız, cevabım sevgili Filiz Çankaya olacaktır.

Almanya doğumlu olan ve İzmir'de yaşayan, çocukluğu ve gençliğinin Sezen Aksu şarkıları dinleyerek ve söyleyerek geçtiğini belirten Filiz Çankaya başarılı bir Şarkıcı, Besteci ve Şarkı Sözü Yazarı olmasının yanında profesyonel bir Pilates Eğitmeni.


Söz ve müziği kendisine ait olan Issız adam, Gelvedam, Meğer isimli single çalışmaları ile geniş bir hayran kitlesi oluşturan Filiz Çankaya'nın şarkıları, genç ve başarılı aranjör Çağatay Karadirek imzalı.

"Şarkılarımda kimi dinleyicilerim aşkı, kimisi hüznü, kimisi de coşkuyu bulacak ve ben yaşadığım, gördüğüm, duyduğum, empati kurduğum tüm duyguların harmanıyla büyük bir keyifle üretmeye devam edeceğim" diyen

başarılı sanatçının Yeniden Yaz isimli son single çalışması tüm dijital platformlarda yayınlandı. Yönetmenliğini Sait Panah'ın yaptığı klipte sanatçıya "Bana ikinci baharımı yaşattı" dediği eşi ve yapımcısı Adil Özveren oyunculuğu ile eşlik etti. Klipte resmen aşk tazelediler.

Önce Vatan Gazetesi

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VE KARŞINIZDAFİLİZ ÇANKAYAKORCAN YİĞİT
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