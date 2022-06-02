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Uzayda davul çalmak istiyor!

Daha önce hava da, kara da, deniz altında asma davuluyla çalıp şarkı söyleyen ve Tekirdağ'ın çılgın davulcusu olarak tanınan müzisyen ve solist Ahmet Çelik, uzayda davul çalmak istiyor…

02 Haziran 2022 Perşembe 12:01
Uzayda davul çalmak istiyor!

HABER: YAŞAR ŞENYÜZ

Türkiye'nin uzaya gidecek ilk astronotu olmak isteyen vatandaşların online başvuruları alınmaya devam ederken, Tekirdağ halkı tarafından çok sevilen müzisyen ve solist Ahmet Çelik, uzayda davul çalmak istediğini açıkladı. Çelik, “Artık uzay çağındayız ve bu kültürü oraya taşımak istiyorum.” dedi.

Daha önce hava da, kara da, deniz altında asma davuluyla çalıp şarkı söyleyen ve Tekirdağ'ın çılgın davulcusu olarak tanınan Çelik, “Davul ile ilk defa dalış yaptım. Çok zoru ama zoru başardım" ifadelerini kullanmıştı. Aynı zamanda yöresine bağlı kalarak bu sefer de yeni şarkı çıkartan Ahmet Çelik’in, herkesin merakla beklediği “Lapseki Çeşmesi” adlı çalışması da tüm dijital platformlarda yayınlandı.

Önce Vatan Gazetesi

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