Uyanış; Final sahnesiyle nefesleri kesti

HABER: YAŞAR ŞENYÜZ



TRT 1’de yayınlanan ve ilk üç bölümüyle Pazartesi günlerinin lideri olan ‘Uyanış: Büyük Selçuklu’ dizisi, ekranlara gelen 4. bölümün final sahnesiyle heyecan dolu bir kapanış yaptı. Sencer (Ekin Koç) ile Tapar’ın (Ali Gözüşirin) karşı karşıya geldiği ve birbirlerine kılıçlarını çektikleri dakikalarda ağabey-kardeş arasındaki tansiyon yükseldi. Tapar’ın, kılıç doğrulttuğu Sencer’in aslında kendi kardeşi olduğunu bilmeden alevlenen bu savaşın nasıl sonlanacağı heyecanla beklenecek.

Bu sırada Terken Hatun, (Hatice Şendil) sarayda büyük bir tehlikeyle yüzleşti ve sağ olarak kurtulduğu kazanın yaralarını sarmaya çalışırken doğum yapmak zorunda kaldı. Yeni bölüm fragmanında Seferiye Hatun’un (Çiğdem Selışık Onat), oğlu Melikşah’a (Buğra Gülsoy), doğacak şehzadesini kaybettiğini söylediği dakikalar, bu durumun Terken ile Elçin Hatun (Leyla Lydia Tuğutlu) arasındaki dengelerin de ne yönde değişeceğini merak ettirdi.

Turna Hatun’un (Sevda Erginci), korkusuz bir şekilde Sencer’i bırakmayıp onu sorgulaması ikili arasındaki gerilim dozunu yükseltirken Sencer’in en gerçek haliyle kendini anlatmaya çalışması izleyicilere “Aralarında aşk mı doğuyor?” sorusunu sordurttu.