“ÜVEY AŞKIM”IN HİKAYESİ DİNLEYENLERİ MEST EDİYOR

HABER: AZİZ KARATAŞ

Küçük yaşlarda müzikle tanışan ve eğitimini de bu yönde sürdürerek İTÜ Türk Müziği Devlet Konservatuvarı’nda tamamlayan “Suat Erdil” yeni şarkısı “Üvey Aşkım”ı müzikseverlerle buluşturdu.

Sözü, müziği ve düzenlemesi Salih Yurttaş’a ait olan “Üvey Aşkım”ın iddialı alt yapısı ve hikayeye dönüşen klibi yazın dikkat çeken projelerinden birisi olmaya aday.

Yönetmen koltuğunda Veli Kayır’ın oturduğu klip Beykoz Kundura Fabrikası’nda çekilirken “Suat Erdil”e sette kalabalık bir ekip eşlik etti.

“Suat Erdil” yeni projesinin heyecanı ile ilgili duygularını ise şu sözlerle dile getirdi;

“Tamamıyla yaşanmışlıkların dile getirildiği bu şarkı artık gönüllerinize emanet. Başından sonuna şarkının her hecesinde aldatan, aldatılan, seven, sevmeyen herkese dokunacak, dilerim çok seversiniz.”

Babasının mesleği sebebiyle öğrenim hayatını farklı farklı şehirlerde tamamlayan genç sanatçı, uzun yıllardır TRT Ankara Radyosu’nda Türk Sanat Müziği Ses Sanatçısı olarak görevine devam ediyor.

“Suat Erdil”in yeni şarkısı “Üvey Aşkım” Kemal Aslan Müzik etiketiyle tüm müzik platformlarında, klibi de NetD kanalında yayında.