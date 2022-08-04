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USTA SPİKER VE DİKSİYON EĞİTMENİ GÜLGÛN FEYMAN'DAN MEGASTAR TARKAN'A ÖVGÜLER... 

04 Ağustos 2022 Perşembe 13:58
USTA SPİKER VE DİKSİYON EĞİTMENİ GÜLGÛN FEYMAN'DAN MEGASTAR TARKAN'A ÖVGÜLER... 

HABER: KIVANÇ TERZİOĞLU

Arzu Altınçiçek’in yapımcılığında ve Sedat Tulumdaş'ın moderatörlüğünde Kim Seslendirdi Youtube / Instagram programına konuk olan yılların deneyimli haber spikeri ve diksiyon eğitmeni Gülgûn Feyman Megastar Tarkan'ın ''Geççek'' şarkısını yorumlarken, Tarkan'a övgüler yağdırdı. ''Türkçe kuralları yazılı metinlerde ve konuşurken geçerlidir ancak şiirlerde ve şarkılarda o kurallar geçersizdir. Çünkü şiirin ve şarkının kendi ruhu vardır. O ruha ve kafiyeye uyum sağlamak için zaman zaman Türkçe kuralların dışında kullanılabilir. Tarkan’a gelince… Tarkan, Türkçe'yi çok iyi kullanan bir sanatçı. Ben, Türk Sanat Müziği hayranıyım, Tarkan da Türk Sanat Müziğini çok güzel icra eden, sözcüklerin hakkını vererek okuyan bir sanatçı. Oradaki ''Geççek'' çok ironik, çok tatlı bir anlatım ve şarkının o ritmine, müziğine yakışmış. Yani nereden vuracaklarını bilemediler ''Geççek'' kelimesinden vuruyorlar. Ben çok sevdim Tarkan'ın “Geççek Geççek” demesini, çünkü akılda kalıcı.”

Gülgûn Feyman, Tarkan’ın “Geççek” şarkısına eleştiri getiren diksiyon eğitmenleri için de şunları söyledi:  “Her diksiyon eğitimi veren ehliyetli kişi midir? Her diksiyon eğitimi veriyorum diye ortaya çıkan doğru eğitim mi vermektedir? Deveye sormuşlar misali Allah aşkınıza Tarkan da Geççek deyiversin şarkıda. Hatta ben espri yollu arkadaşlarımla sohbet ederken şakalaşıyoruz ‘Geççek Geççek’ diyebiliyoruz.”

Anahtar Kelimeler:
USTA SPİKER VE DİKSİYON EĞİTMENİ GÜLGÛN FEYMANDAN MEGASTAR TARKANA ÖVGÜLER...
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