Uşak Film Festivali gün sayıyor

YAŞAR ŞENYÜZ / İSTANBUL

SON BAŞVURU TARİHİ 25 EKİME UZATILDI

Bu yıl altıncısı yapılacak olan ve ön Jürisi Açıklanan Uluslararası Uşak Kanatlı Denizatı Kısa Film Festivali’nin Son Başvuru Tarihi 25 Ekime Uzatıldı

Doç. Dr. Murat Sezgin’in başkanlığı ve Onur Keşaplı’nın yönetmenliğinde, Uşak Üniversitesi İletişim Topluluğu tarafından bu yıl 9-13 Aralık tarihlerinde altıncı kez düzenlenecek olan Uluslararası Uşak Kanatlı Denizatı Kısa Film Festivali’nin son başvuru tarihi 25 Ekime uzatıldı. Geçtiğimiz yıl 116 ülkeden 3300 başvuruyla rekor kıran festivalin bu yıl aynı rakama daha fazla yerli filmle ulaşması, festival komitesinin bu kararı almasında rol oynadı. Önceki yıllarda olduğu gibi bu yıl da, Ön Seçici Kurulun kararı doğrultusunda gösterime giren tüm filmlere telif ödeyecek festivalin, Oscar ve Cannes modellerini birleştiren yarışmalarında, bu yıl ilk kez kurulacak olan Ara Seçici Kurul tarafından belirlenecek finalistleri ise toplam 21 dalda Kanatlı Denizatı Ödülü için yarışacak. Ara ve Ana Seçici Kurul üyelerini önümüzdeki haftalarda duyuracak festivalin Ön Seçici Kurulunda ise farklı disiplinlerden sanatçılar yer alıyor. Çağlar Avcıl (Mimar), Doğuş Algün (Yönetmen), Gizem Yaman (Yönetmen), Görkem Önal (Akademisyen), Gözde Aytulun (Senarist), Haydar Ali Albayrak (Yazar), Kenan Diler (Yönetmen), Mara Tamkovich (Yönetmen), Onur Keşaplı (Yönetmen) ve Seren Topaloğlu‘ndan (Yapım Sorumlusu) oluşan Ön Seçici Kurul, 25 Ekime kadar sürecek başvuruların ardından Kasımın ilk haftasında gösterime girecek filmleri festival komitesine ve Ara Seçici Kurula iletecek.