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Uriel’den Tam Gaz 

28 Temmuz 2021 Çarşamba 10:58
9 Okunma
Uriel’den Tam Gaz 

HABER: DİNÇER KARACALAR

Uriel pandeminin başlamasından bu yana çok fazla güzel işlere imza atıp tam gaz yeni sözleşmelere devam ediyor. Müzik camiasının yavaşladığı bu zamanda yeni single çalışmaları klip çekimleri ve şimdi de tüm önlemlerin alındığı konser alanlarında etkinlik anlaşmalarına başladı. Türkçe şarkıları coverlayarak Avrupaya taşıyan Cover Kralı radyo kanallarında dijital platformlarda çok güzel bir şekilde ağırlandığını ve çalışmalarının çok güzel sonuçlandığını her fırsatta belirtiyor. Kaybolan Yıllar, Gelen Gideni Aratır cover ve cover remix olarak listelerde 1. Numaralara yükseldi şimdi çok kısa süre içerisinde Altan Çetinin şarkısı olan bir zamanlar Gülben Ergen’in seslendirdiği Masum şarkısı yayınlanacak. Uriel “Fan Utopisch” organizasyonu eşliğinde Köln ve Berlin’de Eylül ayında konserlerine başlıyor. Ağustos ayında Masum şarkısının ardından Kız Sen İstanbul’un Neresinden, Nerdesin şarkılarıyla yine yeniden listeleri kasıp kavurmayı planlıyor. Aynı zamanda “Fanutopisch” organizasyonu eşliğinde vereceği konserler sosyal yardımlaşma için bir çok alanda yardım elini uzatmak için düzenleceğini bildirdi. Türkçe şarkıları ve Türk insanını Avrupa’da böylesine güzel tanıttığı için aşırı mutlu olduğunu belirtti ve bu gurur onun daha kaliteli daha güzel işler yapacağının göstergesidir.

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Urielden Tam Gaz
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