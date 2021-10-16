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Uriel’den ‘Nerdesin’ sürprizi

30 yıl sonra yepyeni bir sound’la müzik dünyasına dönen Uriel, cover çalışmalarına bir yenisini daha ekledi. Başarılı yıldız bu kez 90’lı yılların sevilen şarkısı “Nerdesin”i yorumladı.

16 Ekim 2021 Cumartesi 16:49
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Uriel’den ‘Nerdesin’ sürprizi

HABER: DİNÇER KARACALAR

Uzun aradan sonra müziğe iddialı bir dönüş yapan Uriel, peş peşe yayınladığı cover şarkılarıyla listelerde fırtınalar estirmeye devam ediyor. “Kaybolan Yıllar”, “Gelen Gideni Aratır” ve “Masum” şarkılarına getirdiği yeni yorumla büyük beğeni toplayan Uriel, merakla beklenen yeni çalışmasını müzikseverlerin beğenisine sundu. Sanatçı bu kez Ayşen’in sesiyle hafızalara kazınan “Nerdesin”i seslendirdi.

REMİKSİ YOLDA

90’lı yıllarda dünyaca ünlü yıldız Regina’nın seslendirdiği “Day by Day”, “Nerdesin” adıyla dilimize uyarlanmış, Ayşen’in yorumu da şarkıyı unutulmazlar arasına sokmuştu. Uriel, “Nerdesin”i yeniden düzenledi ve şarkı başarılı sanatçının elinde bambaşka bir ruha büründü. Klibiyle birlikte dijital platformlarda yayınlanan şarkının remiks versiyonu da çok yakında paylaşılacak.

Önce Vatan Gazetesi

Son Güncelleme: 16.10.2021 18:23
Anahtar Kelimeler:
Urielden Nerdesin Sürprizi
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