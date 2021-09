Uriel’den 100 bin liralık konser anlaşması

DİNÇER KARACALAR





90’lı yılların ünlü isimlerinden Uriel, 30 yıl sonra döndüğü müzik dünyasına yine damgasını vurmayı başardı. Cover şarkılarıyla listelerde fırtınalar estiren sanatçı, Almanya’nın en büyük kulüplerinde verdiği konserlerle de ses getirdi. Uriel, son olarak ülkenin popüler kulüpleri arasında yer alan Saal51 Tempel of Music’ten yılbaşı konseri teklifi aldı. Şarkıcı, konser için 10 bin Euro’luk (100 bin lira) anlaşma yaptı.



Uriel, 90’lı yılların en ünlü modellerinden biriydi. Kariyer yolculuğunda rotayı müziğe çeviren Uriel, daha sonra eğitim hayatı nedeniyle Almanya’ya yerleşti. 30 yıl sonra ise yepyeni bir sound’la müzik dünyasına döndü ve yine çok ses getirmeyi başardı. “Kaybolan Yıllar”, “Gelen Gideni Aratır”, “Masum” gibi sevilen şarkılara yaptığı cover çalışmalar, müzik dünyasında büyük ilgi gördü.



31 ARALIK GECESİ SAHNEDE



Müzik ve sahne çalışmalarını Almanya’da da sürdüren ünlü yıldız, geçtiğimiz haftalarda tüm ülkeyi kapsayan bir turneye çıktı. Farklı şehirleri dolaşıp en ünlü kulüplerde sahneye çıkan Uriel’e müzikseverlerin gösterdiği ilgi, organizatörlerin dikkatinden kaçmadı. Teklif üstüne teklif alan sanatçıya son olarak Almanya’nın Calw kentinde bulunan Saal51 Tempel of Music adlı mekandan yılbaşı konseri vermesi için teklif sunuldu.



SABAHA KADAR EĞLENECEĞİZ



Uriel, Saal51 Tempel of Music’te 31 Aralık gecesi sahneye çıkıp performans sergilemek için 10 bin Euro’ya (yaklaşık 100 bin lira) anlaşma yaptı. Rezervasyon almaya şimdiden başlayan mekan, Alman müzikseverlerin Uriel’in konserine yoğun ilgi gösterdiğini açıkladı. Ünlü yıldız da konserin duyurusunu sosyal medyada yaparak Türk hayranlarını geceye davet etti: “O gece ‘Kaybolan Yıllar’, ‘Gelen Gideni Aratır’, ‘Masum’ ve ‘Neredesin’ şarkılarını da seslendireceğim. Sabaha kadar eğleneceğiz. Hepinizi bekliyorum!”