Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 14°
parçalı az bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
109378
ALTIN
274.193
DOLAR
5.7784
STERLİN
7.6068
EURO
6.4306
‘Zoraki evlilikte' profesyoneller sınıfta kaldı
‘Zoraki evlilikte' profesyoneller sınıfta kaldı
Trabzonspor'da Basel'e götürülmeyen oyuncular dayanıklılık çalıştı
Trabzonspor'da Basel'e götürülmeyen oyuncular dayanıklılık...
Anadolu lisesi öğrencileri robotik kodlama yarışmasında 4’üncü oldu
Anadolu lisesi öğrencileri robotik kodlama...
Geçmişte yapılan hataların bedelini şimdikiler ödüyor
Geçmişte yapılan hataların bedelini şimdikiler...
Kas ağrısı deyip geçmeyin
Son Dakika
Kas ağrısı deyip geçmeyin
İş fırsatları için hemen tıkla!

Ünlülerin kuaförü Avrupa’da şov yaptı

Buse Varol, Alişan, Gizem Özdilli, Elif Gönlüm, Kerem Gönlüm gibi bir çok ismin saç tasarımlarını üstlenen Emre Ayaksız, Schwarkopf Professional Belçika’nın gerçekleştirdiği uluslararası show da yabancı meslektaşlarıyla aynı sahneyi paylaşarak Türkiye’yi temsil etti.

Ünlülerin kuaförü Avrupa’da şov yaptı

Buse Varol, Alişan, Gizem Özdilli, Elif Gönlüm, Kerem Gönlüm gibi bir çok ismin saç tasarımlarını üstlenen Emre Ayaksız, Schwarkopf Professional Belçika’nın gerçekleştirdiği uluslararası show da yabancı meslektaşlarıyla aynı sahneyi paylaşarak Türkiye’yi temsil etti.

12 Aralık 2019 Perşembe 13:03
12 Okunma
Ünlülerin kuaförü Avrupa’da şov yaptı

HABER: DİNÇER KARACALAR

Buse Varol, Alişan, Gizem Özdilli, Elif Gönlüm, Kerem Gönlüm gibi bir çok ismin saç tasarımlarını üstlenen Emre Ayaksız, Schwarkopf Professional Belçika’nın gerçekleştirdiği uluslararası show da yabancı meslektaşlarıyla aynı sahneyi paylaşarak Türkiye’yi temsil etti. 1000’den fazla katılımcının izlediği etkinlikte kişiye özel kendi saç tasarımlarını sergileyen Emre Ayaksız, yaptığı saç showlarıyla ilgi odağı oldu.Türkiye’yi böyle büyük bir etkinlikte temsil etmekten gurur duyduğunu söyleyen Emre Ayaksız, Avrupa bizi yakından takip ediyor.Ülkemizde ki ünlü isimlerinde bunda payı var.Moda olarak yer aldığımız Avrupa’da artık saç tasarımlarımızla da yer alacağız dedi.

Anahtar Kelimeler:
Ünlülerin Kuaförü Avrupa’da şov YaptıDinçer Karacalar
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
ÖMÜR GEDİK’İN KLİBİ CHARLİZE THERON’DAN MI ESİNTİ?
ÖMÜR GEDİK’İN KLİBİ CHARLİZE THERON’DAN MI ESİNTİ?
DORİTOS LATİN AMERİKA ATEŞİ KASIP KAVURDU
DORİTOS LATİN AMERİKA ATEŞİ KASIP KAVURDU
Wilma Elles rüzgarı esti
Wilma Elles rüzgarı esti
Radikal karar
Radikal karar
Model of Celebrity International’a Türk jüri
Model of Celebrity International’a Türk jüri
Sevda Giray 23 yıl sonra…
Sevda Giray 23 yıl sonra…
Avrupa heyecanı
Avrupa heyecanı
Yeni hedefi yapımcılık
Yeni hedefi yapımcılık
Ezgi Kuplay
Ezgi Kuplay

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım : GNS Ajans