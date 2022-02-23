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Ünlülerin Kuaförü Ali Yatkın, İKKMO Başkanı oldu

23 Şubat 2022 Çarşamba 13:17
Ünlülerin Kuaförü Ali Yatkın, İKKMO Başkanı oldu

HABER: YAŞAR ŞENYÜZ

Beş binden fazla üyesi bulunan (İKKMO) İstanbul Kadın Kuaförleri ve Manikürcüleri Odası seçimleri düşük bir katılımla gerçekleşerken yeni başkan bir çok ünlünün saçlarını tarayan Ali Yatkın oldu.

Geçtiğimiz hafta gerçekleşen seçim sonuçlarına göre Ali Yatkın 351 oy alarak  285 oy alan eski başkan Haydar Alkoç’un koltuğunu devraldı. Üçüncü aday Barış Özgen ise bu yarıştan 194 oy alarak ayrıldı. Katılımın ve ilginin bir önceki seçimlere oranla da düşük olduğu görülen İKKMO’nun 5000’in üzerinde üyesi bulunuyor. Toplam üye sayısının %17’lik bir kısmı ilgi gösterdiği seçimlerde. Ali Yatkın’ın %42,22, Haydar Alkoç’un %34,33, Barış Özgen’in ise %23,37 oy aldığı öğrenildi.

Eski başkandan görevi devralan Başkan Ali Yatkın sanat ve sosyete camiasının da yakından tanıdığı bir isim olarak biliniyor. Bu güne kadar bir çok güzellik yarışmasında, dergi ve gazete kapak çekimlerinde de adına sıkça rastladığımız Yatkın’dan kuaför camiasında ki meslekdaşlarının beklentileri oldukça yüksek. Başkanlığa gelir gelmez bir çok etkinliğe imza atması beklenen Ali Yatkın odaya yeni bir heyecan getirdi.

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Ünlülerin Kuaförü Ali Yatkın İKKMO Başkanı Oldu
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