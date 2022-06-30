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Ünlüleri güzelleştiren merkez: Novar Poliklinikleri

Ünlülerin tercihi Novar, dünyaya Dubai’den açılacak.

30 Haziran 2022 Perşembe 11:44
Ünlüleri güzelleştiren merkez: Novar Poliklinikleri

HABER: DİNÇER KARACALAR

Türkiye’nin en ünlü yıldızlarının da tercihi olan medikal estetik ve sağlıklı yaşam merkezi Özel Novar Poliklinikleri dünyaya açılıyor. Novar’ın yönetim kurulu başkanı Damla Demir Yılmaz, çok yakında Dubai projesini hayata geçirecek. 

İlk şubesi 2004 yılında açılan ve günümüzde İzmir’de 6 şubeyle hizmet veren Özel Novar Poliklinikleri, Türkiye’nin ünlü yıldızlarının da tercihi olan bir medikal estetik ve sağlıklı yaşam merkezi. Başta Ece Erken, Seren Serengil ve Onur Büyüktopçu olmak üzere çok sayıda ünlü ismin hizmet aldığı merkez, bugüne dek sponsoru olduğu sinema filmleriyle de adından sıkça söz ettirdi. 

KADINA VE TÜRK SPORUNA DESTEK 

Özel Novar Poliklinikleri’nin yönetim kurulu başkanı Damla Demir Yılmaz’ın gündeminde şimdilerde çok özel projeler var. Yılmaz, dünyaya açılma hedefini Dubai projesiyle çok yakında hayata geçirecek. Yaz aylarında çok sayıda yurtdışı fuarına katılacak olan Özel Novar Poliklinikleri ayrıca kadınlara ve Türk sporuna destek olmak amacıyla bir kadın voleybol takımına da sponsor olacak.

SOSYAL SORUMLULUK BİLİNCİ

FDA (Amerika Gıda ve İlaç Dairesi) onaylı son teknoloji cihazlara sahip olan Özel Novar Poliklinikleri, uzman kadrosuyla kişiye özel tedavi ve hizmetler sunuyor. İzmir’de sektörün öncü kuruluşu olduklarını dile getiren Damla Demir Yılmaz, topluma hizmet etmeyi çok önemsediklerini ve çok yakında sosyal sorumluluk projelerini de hayata geçireceklerini açıkladı.

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
Özel Novar PoliklinikleriDamla Demir Yılmaz
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