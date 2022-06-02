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Ünlülere bilinçaltı kodlaması yaptı

Aynı zamanda Anka Eğitim Kültür Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği genel başkanı olan Murat Başaran sosyal sorumluluk projelerine duyarlı alanında tanınmış sanatçılar ve iş dünyasının önemli isimlerinin konuk olduğu seminerde ‘‘Her Nefeste Durdurulamaz , Her Nefeste Başaran OL’’ kodlamalarinı bir kez de en iyilerin seçildiği sahnede yüzlerine karşı adeta bilinçaltına kodladı. Geçtiğimiz gün İstanbul Ataşehir'de bulunan Cemal Süreyya Kültür Merkezi'nde düzenlenen seminere yoğun katılım gerçekleşti.

02 Haziran 2022 Perşembe 11:57
Ünlülere bilinçaltı kodlaması yaptı

HABER: YAŞAR ŞENYÜZ

Bilinçaltı Sembol Dili Hızlı Dönüşüm Tekniği ve Anka Eğitim Kültür Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Genel Başkanı Murat Başaran tarafından verilen seminerde, bilinçaltı nasıl değiştirilir, nasıl dönüştürülür, nasıl kodlanır, DNA ve hücreler nasıl yenilenir, yeniden doğuş nedir? gibi konular hakkında detaylı bilgiler aktarıldı.

Başaran “Bilinçaltına giden yolun ses, müzik, ve bakışlar olduğunu söyledi. Seminerin konusu olan Bilinçaltı Metaverse, bizim içimizde açtığımız kapılara bir daha bakmamızı ve içindeki eski işimize yaramayan eski kodlamalarımızı fark edip yenileriyle dönüştürebileceğimizi ve daha mutlu bir hayat yaşayacağımızı” söyledi.

Seminere katılan ünlüler arasında Arto dalga hayatından bir anektot paylaşarak istemenin gücünü anlattı

Murat Başaran ünlü sanatçı Arto’ya yeni dönem için bilinçaltı kodlamaları yaptı ona Durdurulamaz OL , Başaran OL diye seslendi.

Murat Başaran’ın seminerine Ataşehir Belediye Başkan Yardımcısı Sadık Kayhan, Arto, Ozon Orhon, Melek Yargıcı, Nurcan Sabur, Ayça İnci, Ata Çağlayan, Hakan Solaker gibi basın, sanat, iş dünyasının seçkin insanları ve Kadın çalışanlara verdiği destek ile büyük ilgi gören Pelin Özyılmaz Üstün' de derneğin plaket verdiği isimler arasındaydı.Eski manken şair Melek Yargıcı kendisine verilen plaketi “İyi ki Varsın” mesajı ile annesine itaf etti.

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
Murat Başaran
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