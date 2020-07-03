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ÜNLÜLER OKAN İŞALAN’A KOŞUYOR

Koronavirüs sürecinde vatandaşlar, ’Evde Kal’, çağrılarına kulak vererek, izole bir yaşam tercih etti. İlk vakanın görüldüğü Mart ayından bu yana evde kalan vatandaşların bir çoğu ise bu süreçte aldıkları kiloları vermek için harekete geçtiler. Kimi diyetisyenlerin kapısını çaldı, kimi ise spor salonlarının kapısını aşındırmaya başladı.

03 Temmuz 2020 Cuma 11:20
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ÜNLÜLER OKAN İŞALAN’A KOŞUYOR

HABER: HABİB BABAR

İşlerine kaldıkları yerden devam etmeye hazırlanan birçok ünlü isim ise karantinada aldıkları kilolardan kurtulmak için soluğu Nişantaşı’nda bulunan  Okan İşalan Pilates&Fitness Studio’da almaya başladı.

4 kattan oluşan spor salonunda 30 ile 45 gün arasında 10 kilo verildiğini belirten, ünlü spor hocası Okan İşalan, ‘Bize müracaat edenlerin diyetsiyenler tarafından  önce yağ oranı ölçülüyor,sonra kan tahlilleri isteniyor  ve fotoğrafları çekiliyor. Vücut yapılarına göre spor yaptırılıyor. 45 gün boyunca hocalarımızın gözetimi altında yapılan diyet ve sporun sonucunda kilolardan kurtuluyorlar’ dedi.

İŞE TİCARİ BAKMIYORUZ

Spor salonunda 14 belgeli ve şampiyonlukları bulunan spor hocasının bulunduğunu dile getiren İşalan, ‘Bize kilo vermek için müracaat edenlerle önce 12 derslik sözleşme yapıyoruz. Bu arkadaşın şartlarımıza uyup uymadığına yani salona düzenli gelip gelmediğine bakıyoruz. Eğer şartlara uyarsa  spora  devam ,uymuyorsa da tamam diyoruz. Bizde aynı zamanda spor hocaları da yetiştiriliyor. Eğitimin sonunda Hocalık belgesi alabiliyorlar.Tabii salonumuzda pandemi hijyen kurallarına da çok dikkat ediyoruz. Üyelerin kullandığı spor malzemeleri her gün aralıksız dezenfekte ediliyor. Spor salonunun 4 katı köşe bucak temizleniyor’ diye konuştu.

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BEL VE BOYUN FITIĞI İÇİN SALONA KOŞUYORLAR

Masaj, solaryum ve saunası da bulunan salonda bel ve boyun fıtığı bulunan vatandaşlarda aletli plates sayesinde bu rahatsızlıktan kurtuluyor.

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DHA

Anahtar Kelimeler:
Okan İşalanünlülerOkan İşalan Pilates&Fitness StudiHabib Babar
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