ÜNLÜ TÜRKCÜ HEMŞEHRİLERİNİ COŞTURDU

HABER: YAŞAR ŞENYÜZ

Hemşehrilerine konser veren sanatçı, türküleriyle herkesi coşturdu. Yoğun bir katılımın olduğu şenlikte 7’den 70’e yüzlerce kişi gönüllerince eğlendi.Şenliğe, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı ve Bingöl Milletvekili Cevdet Yılmaz, AK Parti Bingöl Milletvekili Feyzi Berdibek, Bingöl Belediye Başkanı Erdal Arıkan, Kiğı Belediye Başkanı Hikmet Özüağ, sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.Kazanların kaynadığı, halayların çekildiği şenlikte sahne alan ünlü türkücü Abdurrahman Delen misafirlere unutulmaz dakikalar yaşatırken, Delen'in yani sıra Aziz Koç, Murat Güntay ve Halit Ökten de sahne aldı.