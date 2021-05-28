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ÜNLÜ SÜPER MODEL 50 YAŞINDA ANNE OLDU

Dünyanın en önemli süper modellerinden Naomi Campbell anne oldu

28 Mayıs 2021 Cuma 18:37
5 Okunma
ÜNLÜ SÜPER MODEL 50 YAŞINDA ANNE OLDU

İSTANBUL

NEDRET HOTUN

50 yaşında bebeğini kucağına alan Campbell sosyal hesabından kızının fotoğrafını paylaştı ve altına şu notu düştü:

‘Güzel küçük bir nimet annesi olarak beni seçti. Artık hayatımda bu nazik ruh olduğu için onur duyuyorum. Seni paylaştığım ve ömür boyu sürecek bağı tarif etmemin imkanı yok bebeğim. Bundan daha büyük bir sevgi yok’

Campbell 2017’de verdiği bir röportajda anneliğin sürekli aklında olduğunu ama bilim sayesinde nasılsa istediğinde çocuk yapabileceğini söylemişti. 

Naomi’nin hikayesi Güney Londra’da 1970 yılında başladı. Annesi bekar bir dansçı olan Naomi 10 yaşında sanat okulunda eğitim almaya başladı. 15 yaşına geldiğinde ise moda dergilerinde boy gösteriyor fiziğiyle ko nuşuluyordu. Takvimler 80’leri gösterdiğinde Naomi Campbell, Christy Turlington ve Linda Evangelista birer süper model olarak moda endüstrisinin en önemli isimleri haline geldi. 1988’de Fransız Vouge’da sayfalar süsleyen Campbell 1 yıl sonra Amerikan Vouge dergisine çıkan ilk siyahi süper model oldu. 90’larda artık Naomi ve arkadaşları modellik krallığını domine ediyordu. Podyumlarda fırtına gibi esen Campbell sosyal sorumluluk projelerinde de en ön sıralarda yer aldı. Moda endüstrisindeki ırkçı tavır ve ayrımcılıklarla mücadele etti. Moda sektörü için istihdam yaratmayı amaçlayan 2 bağış derneği kurdu. Campbell 2018 yılında Amerika Moda Tasarımcıları Konseyi ödüllerinde moda ikonu ödülüyle onurlandırıldı.    

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Naomi CampbellSÜPER MODELAnneNEDRET HOTUNönce Vatan
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