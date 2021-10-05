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Ünlü Şovmen Onur Yaprakcı baba oldu! 

05 Ekim 2021 Salı 10:31
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Ünlü Şovmen Onur Yaprakcı baba oldu! 

ASLAN SAYIM

Geçtiğimiz yıl eşi Duygu Yaprakcı ile hayatını birleştiren  Onur Yaprakcı, baba oldu. Çiftin,Çınar Ege ismini verdikleri oğlu 2894 gram olarak dünyaya geldi.

Ünlü Şovmen Onur Yaprakcı ve eşi Duygu Yaprakcı'ın bebeği Çınar Ege doğdu.Yaprakcı,Müjdeli haberi sosyal medya hesabından duyurdu. "Bugün, Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Dr.Harika Bodur Öztürk şu açıklamayı yaptı: 

“Onur Yaprakcı ile Duygu Yaprakcı çiftinin bebeği, 2894 gram olarak dünyaya geldi. Bebeğin ve annenin sağlık durumları gayet iyi. Bugün Duygu hanımı taburcu edeceğiz. Ben kendilerine ailece sağlıklı ve uzun bir ömür diliyorum.” dedi

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Ünlü Şovmen Onur Yaprakcı Baba Oldu
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