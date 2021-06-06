Ünlü Şarkıcı Alişan'dan Süleyman Soylu'ya Destek Geldi!

Sedat Sarıkaya

Son dönemin en çok konuşulan isimlerinden biri olan Sedat Peker, İnstagram ve YouTube’da yaptığı paylaşımlarla izlenme rekorları kırmakta. Peker’in videolarında merkezine aldığı isimlerden biri ise İç İşleri Bakanı Süleyman Soylu. Öncesinde TRT’ye ve Habertürk’e çıkıp bir takım açıklamalarda bulunmuştu.

Tüm Bunlar yaşanırken kimi ünlü isimler Sedat Peker’e destek vermiş, ancak büyük bir çoğunluğu Peker ile olan fotoğraflarını kaldırmıştı. Ünlü isimlerden biri olan Alişan’da bu fotoğrafları silen isinlerden biriydi.

Kendisi öncesinde sunuculuğunu yaptığı sabah programında ‘Cuma günü konuşma yapayım, şu JimmJib’i karşıma alacağım kimler yanacak göreceğiz’ demişti. Bugünse sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Soylu’ya destek verdiğini açıklamış oldu.

2018 yılında Buse Varol’la nikah masasına oturan Alişan, nikah şahitlerini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Murat Sancak, Avukat Kenan Tekdağ ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu olmuştu.