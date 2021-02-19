Ünlü sanatçı Shebi adından söz ettiriyor

HABER: HAKAN KANBUROĞLU

Türkiye’nin ve Dünyanın en seçkin mekânlarında sahne deneyimi yaşayan DJ Shebi pandemi sonrası için kariyerindeki çalışmalara hız kesmeden devam ediyor. Remix düzenlemeleri için hazırlıklar yapan Shebi, pandemi sonrası en yoğun talep alan DJ’ler arasında yer alıyor.



SHEBİ: SAHNELERİ ÖZLEDİM

Uzun yıllar deneyimlediği ve eğitimlerini aldığı DJ’lik sektöründe birçok farklı ve özgün işe imza atan sanatçının işleri oldukça yüksek kitlelere hitap eden Shebi, “Tüm dünya pandemide tehlike altında fakat sahne almak bir tutku ve tutkumu yaşamayı çok özledim. Sahneleri ve eğlenen insanları görmeyi özledim. Bugünler bittiğinde her gün farklı bir yerde sahne almayı hedefliyorum.” dedi.

Ünlü Prodüktör SHEBİ’nin instagram hesabından 10 binden fazla takipçisi bulunuyor.