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ÜNLÜ SANATÇI REBEL WİLSON KAYA PALAZZO BELEK'TE

07 Temmuz 2022 Perşembe 13:57
ÜNLÜ SANATÇI REBEL WİLSON KAYA PALAZZO BELEK'TE

HABER: DİNÇER KARACALAR

Kaya Palazzo Golf Resort Belek’te Avustralyalı Aktris, Yazar ve Prodüktör  Rebel Wilson ve Amerikalı ünlü marka elçisi, moda tasarımcısı Ramona Agruma Kaya Palazzo Golf Resort içerisinde yeni açılan 1000 metrekarelik  malikanelerden birinde keyifli bir haftasonu geçirdiler.

Benzersiz konfor anlayışıyla tasarlanan görkemli Malikaneler içinde özel restoran alanları, özel jakuzili iskeleler, özel güneşlenme alanları, helikopter pisti ile misafirlere tamamıyla otel içerisinde kişiye özel üst düzey bir tatil deneyimi sunuluyor.

Sanatçılar eşi benzeri olmayan Palazzo Mansionsları keşfedip güneşin ve denizin tadını çıkarırken, Türk mutfağını ve uluslararası a la carte mutfağındanda yer alan yemekleri çok beğendiklerini belirttiler…

Önce Vatan Gazetesi

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