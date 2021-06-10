Ünlü Sanatçı Cengiz İmren Grand Müzik’le Anlaştı

HABER: ASLAN SAYIM

Şarkılarıyla milyonların gönlünde taht kuran ünlü sanatçı Cengiz İmren yeni şirketi Grand Müzik ile anlaşmalarını yaptı. Grand Müzik sahipleri Hayrettin Güneş ve Mehmet Güneş ile anlaşan Cengiz İmren yeni projeleri ile iddalı geliyor!

İlk olarak Tiktok’ta binlerce kişi tarafından dinlenilen şarkı ‘’Yılan’’ ile sizlerle olacak. 2. Şarkı yıllardır İbrahim Tatlıses'in okuması yılan hikayesine dönen 'Hele Bakın Kim Gelmiş' isimli eseri piyasaya çıkaracak olan Cengiz İmren ardından da 'Arz Ederim' adlı şarkılarını sevenlerinin beğenisine sunacak. 3 single çalışması için imzalar atıldı. Uzun süredir single çıkarmayan Cengiz İmren Grand Müzik etiketiyle yeni şarkılarıyla sevenleriyle buluşacak.