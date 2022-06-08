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Ünlü ressam Jackie Arditty’inin Sergisi 15  Hazirana kadar açık

Bu yıl Ocak ayında İstanbul’un yüzlerce yıllık ticaret merkezi olan Karaköy’de açılan The Wall Art Galery bu defa da Ünlü ressam Jackie Arditty’yi ve eserlerini konuk ediyor.

08 Haziran 2022 Çarşamba 13:31
Ünlü ressam Jackie Arditty’inin Sergisi 15  Hazirana kadar açık

HABER: YAŞAR ŞENYÜZ

Dünyanın en ünlü sanat eleştirmenlerinden biri olan Roma Üniversitesi Profesörlerinden ve Picasso eksperi, Achille Bonito Olive tarafındandan çağımızın en yetenekli ilk 3 ressamı arasında gösterdiği Ressam Jackie Arditty’inin‘‘Sound Of My Soul’’ isimli sergisi 15 Haziran akşamına kadar ziyaret edilebilinir. İlk sergisini 11 yaşında Beyoğlu Sanat Galerisinde açan 1960 doğumlu sanatçımız, yurtdışında UNICEF başta olmak üzere bir çok kurumve yarışmadan ödüller aldı. Akademik eğitimini de Paris Güzel Sanatlarda alan Arditty’nin  Türkiyede bir çok özel markanın tasarımlarında da imzası bulunuyor…

Gazetemizin düzenlediği Altın fırça resim yarışmasının jurisinde de görev alan Jackie Arditt  uzun zamandır Balıkesirin şirin ilçesi Ayvalıkta yaşıyor ve bütün eserlerini bu tarihi ilçede üretmeye devam ediyor… Sponsor’uRahel Butros ve The Wall Art Galery’ininsahibi Ferhan Karaselçuk ile objektiflere gülümseyen sanatçı oldukça neşeli görünüyordu.

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
The Wall Art GaleryJackie Arditty
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