Ünlü ressam Jackie Arditty’inin Sergisi 15  Hazirana kadar açık

HABER: YAŞAR ŞENYÜZ

Dünyanın en ünlü sanat eleştirmenlerinden biri olan Roma Üniversitesi Profesörlerinden ve Picasso eksperi, Achille Bonito Olive tarafındandan çağımızın en yetenekli ilk 3 ressamı arasında gösterdiği Ressam Jackie Arditty’inin‘‘Sound Of My Soul’’ isimli sergisi 15 Haziran akşamına kadar ziyaret edilebilinir. İlk sergisini 11 yaşında Beyoğlu Sanat Galerisinde açan 1960 doğumlu sanatçımız, yurtdışında UNICEF başta olmak üzere bir çok kurumve yarışmadan ödüller aldı. Akademik eğitimini de Paris Güzel Sanatlarda alan Arditty’nin Türkiyede bir çok özel markanın tasarımlarında da imzası bulunuyor…

Gazetemizin düzenlediği Altın fırça resim yarışmasının jurisinde de görev alan Jackie Arditt uzun zamandır Balıkesirin şirin ilçesi Ayvalıkta yaşıyor ve bütün eserlerini bu tarihi ilçede üretmeye devam ediyor… Sponsor’uRahel Butros ve The Wall Art Galery’ininsahibi Ferhan Karaselçuk ile objektiflere gülümseyen sanatçı oldukça neşeli görünüyordu.