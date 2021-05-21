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ÜNLÜ RADYOCU TUĞRUL ALTINKARA ‘PAYİTAHT ABDÜLHAMİD’ DİZİSİNDE

21 Mayıs 2021 Cuma 19:03
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ÜNLÜ RADYOCU TUĞRUL ALTINKARA ‘PAYİTAHT ABDÜLHAMİD’ DİZİSİNDE

NEDRET HOTUN

İSTANBUL

1996 yılından bu yana Türkiye’nin önde gelen radyolarında program yaparak her gün milyonlarca kişiye seslenen, Türkiye ve uluslararası çapta birçok ödüle sahip ünlü radyocu Tuğrul Altınkara son zamanlarda televizyon dizilerinin de sevilen yüzü oldu. 

Cuma günleri televizyon ekranlarında reyting rekorları kıran, TRT'nin başarılı projesi "PAYİTAHT ABDÜLHAMİD" dizisine 153. bölümden itibaren ‘CENAP BEY’ karakteri ile  dahil olan Tuğrul Altınkara’nın pek çok projede imzası var. 

Savaşın Efsaneleri (TRT Belgesel), Çukur (Show TV), Kefaret (Fox TV), Ramo (Show TV)  gibi uzun soluklu dizilerde yer alan sanatçı,  yeni dizisi ‘Payitaht Abdülhamid’de  yaratacağı karakterin  heyecanını taşıyor.  

Önce Vatan Gazetesi

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Tuğrul AltınkaraPayitaht AbdülhamidTrtNEDRET HOTUNönce VatanShow TVFox TvShow TVRamoKefaretçukur
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