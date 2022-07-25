Ünlü Oyuncu Wilma Elles Festival sunucusu oldu 

HABER: DİNÇER KARACALAR

Wilma Elles festivalin ilk gününde festivalin ev sahibi Afşin Belediye Başkanı Mehmet Fatih Güven ve çiftçiler ile birlikte lavanta tarlalarının hasadına katılarak lavanta toplayıp hayranları ile hatıra fotoğrafı çektirmeyi ihmal etmedi… Kahramanmaraş’a ilk defa geldiğini belirten Wilma Elles güzelliği ve alçak gönüllüğü ile dikkat çekerken artık önemli festivaller ve organizasyonlarda sunuculuk yaparken beni görebilirsiniz demeyi ihmal etmedi…. Festival boyuncu yaptığı performans ve Kahramanmaraş Afşin’e gelip festivalin sunuculuğunu üstlenen güzel oyuncuya Afşin Belediye Başkanı Mehmet Fatih Güven lavanta büketi ve lavantalardan elde edilen kozmetik ürünlerinin olduğu seti hediye etti…