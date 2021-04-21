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Ünlü oyunculardan İlia Özkan'a büyük destek

21 Nisan 2021 Çarşamba 14:32
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Ünlü oyunculardan İlia Özkan'a büyük destek

HABER: YAŞAR ŞENYÜZ

Müzik tutkunu ve öğretme sevdalısı İlia Özkan, biriktirdiği, yüreğinden geçenleri paylaştığı şarkılık ilk dijital Ep'si 'Yorma' yı Yelda Gürkan Müzik Production etiketiyle yayımladı.

Sözü ve müziği Diler Türkmen’e ait Yorma, geçmiş yıllarda söylenen ‘Al Baharları cover'ı ve Mahmut Tuncer’in sesinden üne kavuşan ‘Uyandım Sabah’ın akustik ile beraber iki versiyonunun da yer aldığı 4 şarkının düzenlemelerini Ajlan Akyüz, Yıldıray Gürgen, Murat Hasarı yaptı. Ep’nin süpervizörlüğünü Murat Hasarı, şarkıların mix ve mastering'ini Erim Arkman üstlendi.

Ünlü oyunculardan büyük destek

Yıllarını müzikle renklendiren, öğrendiklerini öğretmenlik yaparak yeni nesille paylaşan İlia Özkan'ın kısa sürede büyük ilgi uyandıran video klibini ünlü oyuncu arkadaşları sosyal medya hesaplarında paylaşarak destek oldu.

Gonca Vuslateri, Afra Saraçoğlu, Sera Tokdemir, Mert Yazıcıoğlu, Damla Biran Yılmaz, Nil Keser, Bahar Süer, Burak Serdar Şanal, Ferdi Sancar, Burak Sevinç, Temmuz Yıldız, Erhan Ufak, Toygan Avanoğlu, Cemre Melis Çınar, Serkan Altıntaş, Bahadır Buyruk, Elif Buse Doğan, Rıdvan Aybars Düzey, Belma Şahin, Burç Kümbetlioğlu, Sebahat Kumaş, Şiva Behrouzfar, Serhat Kiremitci, Kubat, Eser Eyüpoğlu, Özgür Aras, Pelin Ermiş, Burak Can, Erkan Sever, Özgün Çoban, Nur Fettahoglu gibi ünlü isimler milyonlarca kullanıcıya sahip hesaplarında 'Yorma'nın video klibini paylaşarak arkadaşlarına başarı dolu dileklerini ilettiler.

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
Ünlü Oyunculardan İlia Özkana Büyük Destek
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