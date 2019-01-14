Ünlü Oyuncu Sema Şahingöz sokak hayvanlarına destek verdi 

İSTANBUL / AZİZ KARATAŞ

Melekler Kahvesi ve Gültepe Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi işbirliğinde yürütülen kapakları hayvan mamalarına ve su kaplarına dönüştürme sosyal sorumluluk projesine ünlü isimlerden yoğun ilgi devam ediyor.

Atv de yayınlanan “Sen Anlat Karadeniz “ dizisinin güzel avukatı ünlü oyuncu Sema Şahingöz geçtiğimiz gün okulda öğrencilerle buluşarak, anlamlı projeye destek veren isimler arasına katıldı.

Başarılı oyuncu Sema Şahingöz topladıkları kapakları getirerek, sokak hayvanları için mama ve su kapları için dönüşüme verdi.

Öğrencilerin yoğun ilgisiyle karşılaşan güzel oyuncu Sema Şahingöz , fotoğraf isteklerini geri çevirmezken, herkesi bu anlamlı projede yer almaya davet etti.