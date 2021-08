ÜNLÜ MODEL SEVCAN ZABİT EVLENDİ

HABER: YAŞAR ŞENYÜZ

Türkiye’nin köklü modellik yarışması Best Model’in tescilli kraliçelerinden Sevcan Zabit, Casa Lavanda Boutique Hotel & Restaurant’da gerçekleştirilen görkemli bir düğün organizasyonu ile Ata İlaç ortaklarından Cem Çolakoğlu ile hayatını birleştirdi. Pandemi nedeni ile her türlü önlemin alındığı tören için hotelin bütün odalarının kapatıldığı öğrenildi. Açık havada kır düğünü olarak gerçekleştirilen düğüne sanat dünyasından da tanıdık isimler de davetli olarak katılarak mutlu çiftin bu anlamlı gecesinde yanında oldular. Gelinin şahidi: Av.Tarkan ve Feyza Erdal, Hülya Şenyüz olurken, damadın şahidi de Suat Yücetürk Burak Özberk Beyül Puyaz oldu. Sevcan Zabitin gelinliğinde Provanias, Cem Çolakoğlu’nun damatlığında Scabal Türkiye’nin imzası bulunduğu öğrenildi. Sezen Aksu desteği ile Efendi adlı bir single çıkartan Selin Erkmen’in şarkıları ile geç saatlere kadar süren muhteşem düğün sonrasında Dj Engin Yelkenci’nin performansı eşliğinde gerçekleşen After Partiye katılan konuklar sabahın ilk ışıklarına kadar dans ederek eğlendiler. Pandemi nedeni ile oldukça seçkin ve sınırlı misafirin davet edildiği düğünü basın camiasından sadece Önce Vatan Gazetesi yazarı Yaşar Şenyüz takip edip fotoğrafladı.