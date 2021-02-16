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Ünlü modacı Cafer Andıç dünya çapındaki defilesiyle büyük ses getirecek 

Koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle defilelere ara veren Cafer Andıç, ünlü mankenlerin katılımıylaKapadokya’da büyük bir katolog çekimi yapmaya karar verdi…

16 Şubat 2021 Salı 11:30
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Ünlü modacı Cafer Andıç dünya çapındaki defilesiyle büyük ses getirecek 

HABER: ASLAN SAYIM

İç Anadolu Bölgesi'nin en popüler turizm merkezlerinden biri olan Nevşehir’in Kapadokyailçesi, ünlü modacının yapacağı çekimler için doğal sahne olacak. Ünlü modacı Cafer Andıç eşliğinde ilçeye gidecek ünlü mankenler, Peri Bacaları'nınolduğu bölgede ve doğal ortamlarda çekimler gerçekleştirecek. Çekimler sırasında bölge halkının da katılımıyla renkli görüntüler elde edilecek.

Cafer Andıç: “Ünlü mankenlerin katılacağı moda çekimimiz dünya çapında olacak ve aynı zamanda bu özel çekim turizme de büyük katkı sağlayacak. Bu çekim için Kapadokya’da yapmamızın nedeni şu; Kapadokya’nın özel bir havası ve manzarası var ve tamamen doğal sahne. Manzarası ayrı güzel, ışığı ayrı güzel ve insanları çok özel. Bu çekimle beraber tüm dünya tekrar hem mankenlerimize hem de Kapadokya’ya hayran kalacak” dedi.

Önce Vatan Gazetesi

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Ünlü Modacı Cafer Andıç dünya çapındaki Defilesiyle Büyük Ses Getirecek
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