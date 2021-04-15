Ünlü koreograf Fatih Ömercikoğlu adından sıkça söz ettiriyor

HABER: FUNDA AKOSMAN ERMAN

2021 Gelin Damat Fashion Day’in beş yıldır koreografisini yapan ünlü koreograf Fatih Ömercikoğlu bu senede adından sıkça söz ettirdi.. Yıllardır bir çok firmayla,modacı ve ünlü top modelle çalışan Fatih Ömercikoğlu bu senede İvana sert,Özge Ulusoy, Şenay Akay, Tuğba Özay, Wilma Elles, Ece Gürsel, Özlem Yıldız, Gizem Özdilli, Günay Museyava,Didem Taslan, Alona Kral gibi ünlü mankenleri podyumda yürütürken ekranların kraliçesi Zahide Yetiş’i de sahnede yürüttü..

Kendisine Başarılar diliyoruz..







