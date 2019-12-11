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Ünlü komedyen Aleyna Tilki’nin burnundan yaptırdı

Yaşar Şenyüz’ün haberi için tıklayınız…

Ünlü komedyen Aleyna Tilki’nin burnundan yaptırdı

Yaşar Şenyüz’ün haberi için tıklayınız…

11 Aralık 2019 Çarşamba 00:00
9 Okunma
Ünlü komedyen Aleyna Tilki’nin burnundan yaptırdı

YAŞAR ŞENYÜZ/İSTANBUL

Ünlü komedyen Yavuz Seçkin geçtiğimiz gün burnunu yaptırdı. Hayata geçirdiği tiplemelerin daha inandırıcı olması için Güzellik Koçu Şebnem Demir ve Estetik ve Plastik Cerrahı Dr. Nedim Budakoğlu’na burun askılama yöntemiyle burnunu kaldırtan Yavuz Seçkin operasyon öncesi yaptığı esprilerle neşe saçtı. Dr. Nedim Budakoğlu’na “Bana Can Yaman burnu ve egosu yap hocam” şeklinde espri yapan Yavuz Seçkin’in operasyonu ağrısız sızısız yaklaşık 20 dakika sürdü.

Bu Burunla Aleyna Tilki Olamıyorum

Ünlü isimlerin taklitlerini yaparak milyonların beğenisini kazanan Yavuz Seçkin, “Bazı tiplemeleri bu burunla yapmam çok zor oluyor. Mesela Aleyna Tilki’yi yapamıyorum, onun kalkık ve küçük bir burnu var bu yüzden burnumu biraz ufaltmam gerekiyor.” dedi.

Son dönemde gündemden düşmeyen oyuncu Can Yaman’ı da diline dolayan Yavuz Seçkin, “Jönler şaka yapmasın. Yakışıklı oldukları için yanlış anlaşılıyor.” şeklinde konuştu.

Önce Vatan Gazetesi

Son Güncelleme: 11.12.2019 08:58
Anahtar Kelimeler:
Yavuz SeçkinAleyna Tilki
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