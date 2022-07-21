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Ünlü İş adamı Bahtiyar Kaya'dan Duygulandıran Kareler!

Geçtiğimiz günlerde sosyal medyada gündeme gelen sosyal sorumluluk projesine yaptığı desteklerle tanınan Bahtiyar Kaya şimdilerde yepyeni bir sosyal sorumluluk projesine hazırlandıklarını duyurdu .

21 Temmuz 2022 Perşembe 15:41
Ünlü İş adamı Bahtiyar Kaya'dan Duygulandıran Kareler!

HABER: Nihat İlikcioğlu

Fanatik bir beşiktaşlı olan Bahtiyar Kaya yaptığı her sosyal sorumluluk projesinde Beşiktaş'ı temsil etmeye devam ediyor 

Haftalar önce yaptıkları projede şehit aileleri , zihinsel ve fiziksel engelli bireylere   destek olup forma hediye etmişlerdi . verdiği röportajda “ hepimiz insanız hayatta bizi birilerinin bir vesileyle mutlu etmesi ve destek olması gerek bizde bu ilkeyle yola çıktık ve şehir şehir gezmekteyiz yakında tüm ülkeyi gezicez o gülen yüzler bizleri mutlu ediyor “ sözlerini kullandı .

Buna ek olarak arkadaşlarıyla bu projelere tam gaz devam edeceğini iletti herşey insanlar ve beşiktaş için diyerek sözlerini bitirdi .

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
Bahtiyar Kayaİş Adamı Bahtiyar Kaya
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