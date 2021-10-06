Ünlü Etkinlik Organizatörü Oya Ulucan yurtdışına açıldı!

ASLAN SAYIM

Organizasyon, davet ve Türkiye’de bir çok önemli ödül töreni ile sektörünün önde gelen isimlerinden olan Oya Ulucan, kurucusu olduğu Oya Ulucan Event’i dünya markası yapma yolunda hızla devam ediyor. Sektördeki rakiplerinden açık ara önde olan Oya Ulucan Azerbaycan, Fransa, gibi bir çok ülkede yaptığı en prestijli ödül törenleriyle adını altın harflerle yazdırdı. Güzel ve başarılı iş kadını Oya Ulucan İstanbul Şehir Ödülleri ve Türkiye Kalite Ödülleri törenleriyle Türkiye’nin en ünlü sanatçılarını bir araya getirdi. Bu başarısı ile Organizasyonların kraliçesi olarak emin adımlarıyla ilerliyor. Kardeş ülkemiz Azerbaycan ile çalışmalarına yoğunlaşan Oya Ulucan adını Ülkemiz dışında da duyuruyor.