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ÜNLÜ ÇİFTİN TERCİHİ VİLLA GEZEGENİ OLDU

Pandemi döneminde ülkemizde yaşanan tedbirler kapsamında dünya evine giren ünlü ünlü oyuncu Turgay Baydur ve Modacı İpek Kızıltan, yaşadıkları zorluklardan uzaklaşmak ve huzurlu, sakin ve dingin bir balayı yaşamak için rotayı Kalkan'a çevirdiler. 

20 Kasım 2020 Cuma 18:13
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ÜNLÜ ÇİFTİN TERCİHİ VİLLA GEZEGENİ OLDU


İSTANBUL- Geçtiğimiz günlerde Kalkan’da görüntülenen ünlü oyuncu Turgay Baydur ve modacı eşi İpek Kızıltan ile yaptığımız röportajda , oyuncu Turgay Baydur : “Bir haftalığına çıktığımız bu yolculukta Kalkan bizi sakinliği ile büyüledi ve konaklama koşullarımız elverişli olduğundan tatilimize iki aydır devam ediyoruz" dedi. 
"Bugüne kadar turistik bölgelerde otellerde konaklamayı tercih etmiştik ancak bu kez gerek pandemi tedbirleri gerekse daha izole bir konaklama arayışında olmamızdan ötürü pek çok arkadaşımızdan metini duyduğumuz Villa Gezegeni ile iletişime geçtik. Mevsim itibariyle daha serin bir dönemde balayına çıktığımız için, kapalı ve ısıtmalı havuzu olan bir evde 5 günlük bir konaklama organize ettik. Villa deneyimi otel deneyiminden çok farklı oluyor, eşim İpek ve ben 5 günün sonunda burada daha zaman geçirebiliriz diye düşünerek tatilimizi bir ay daha uzatma kararı aldık" diye sözlerinde devam eden Baydur, ilk villa deneyiminin konsept ve konaklama olarak beklentilerinin çok üstünde olduğunu sözlerini ekledi.  
Doğanın içinde kalabalıktan uzak, kişisel alanlarında oldukça özgür bir şekilde tatilin tadını çıkarttıklarını ileten ünlü oyuncu Turgay Baydur, eşi İpek Kızıltan ile geride bıraktığımız dönemin tüm yorgunluğunu burada unuttuklarını, pandemi döneminde İstanbul'dan uzaklaşarak dinlendiklerini iletirken, Villa Gezegeni deneyimlerinden oldukça memnun kaldıklarını ve villa tatili yapmayı düşünenlere gönül rahatlığı ile önerebileceklerini ilettiler. Yeni çifte ömür boyu mutluluklar dileriz.

ELİF HAYVALI 

Önce Vatan Gazetesi

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Turgay BaydurModacı İpek KızıltanKalkanVilla GezegeniElif HayvalıOyuncuModaModacıGiyimStillTatilDeniz
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