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Ünlü Astrolog Filiz Özkol’dan çarpıcı açıklamalar

Kıvanç Terzioğlu’nun haberi için tıklayınız...

26 Ekim 2020 Pazartesi 16:38
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Ünlü Astrolog Filiz Özkol’dan çarpıcı açıklamalar

İSTANBUL DEPREMİ NE ZAMAN?”

PANDEMİ NE ZAMAN SONA ERECEK?”

KIVANÇ TERZİOĞLU / İSTANBUL

Film-San Vakfı'nın katkılarıyla hazırlanan ve birbirinden Ünlü ve özel konukları ağırlayan Arzu Yetiş Kocatepe'nin hazırlayıp sunduğu "Rotamız Moda Sanat" programının yeni bölüm konuğu Ünlü Astrolog Filiz Özkol oldu.

Birbirinden önemli merak edilen soruların cevapları bu bölümde !

Astrolojik açıdan Pandemi ne zaman sona ericek?

İstanbul Depremi ne zaman?

Merkür Retrosunun burçlara etkisi?

Uzaylılar varmı?

Sanat Yönetmenliğini Kıvanç Terzioğlu'nun yaptığı program;Kitas Coffe Bomonti 'nin mekan sponsorluğunda bu bölüme özel Happy Halloween süslemeleri ile hazırlanan çekim oldukça renkli geçti. "Rotamız Moda Sanat" ın yeni dönemin başarılı ve ödüllü genç yönetmeni Mert Kocatepe'nin bir dizi tadındaki çekim ve montajı da izleyenlerden oldukça beğeni topladı. Bu özel prpgramı izlemek isteyenler için;  https://www.youtube.com/watch?v=U6GEIeL9vIY

SANAT YÖNETMENİ 

KIVANÇ TERZİOĞLU 

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
Filiz ÖzkolAstrologİstanbul DepremiPandemi
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