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Ünlü Aranjör Cüneyt Yalmaz’dan Yeni Single Geldi! 

16 Şubat 2021 Salı 15:49
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Ünlü Aranjör Cüneyt Yalmaz’dan Yeni Single Geldi! 

HABER: ASLAN SAYIM

Müzisyen bir ailenin ferdi olan Cüneyt Yalmaz ilk müzik derslerini dedesi büyük duayen udi bestekar SELAHATTİN ERKÖSE'den aldı müziğe kanun enstrümanı ile başlayan Cüneyt istanbul sahnelerinde bir çok sanatçıya eşlik etmiştir. Yaklaşık 14 senedir aranjörlük ve müzik yönetmenliği yapmaktadır. ÇELİK, MANSUR ARK, İDO TATLISES, BURAK KİNG, ŞEHRAZAT, NEZ, OZAN ORHON, SİNAN ÖZEN ve KORCAN YİĞİT en bilinenleri olmaktadır. Cüneyt Yalmaz dan yeni single ‘’Git’’ geldi. Şarkının Sözü Emre Saltık ve Sudenur Çakmak a ait

Müzik - Emre Saltık imzası taşıyor. 

Klip yönetmeni koltuğunda ise başarılı yönetmen Buğra karaçam oturdu. 

Samimi bir ayrılık şarkısı ile yürekleri acıtan pop şarkı 19 Şubat’ta tüm dijital platformlarda yayında!

Önce Vatan Gazetesi

Son Güncelleme: 16.02.2021 15:51
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Ünlü Aranjör Cüneyt Yalmazdan Yeni Single Geldi
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