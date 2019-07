Umut Akyürek ile Müzik Üzerine

RÖPORTAJ: CENGİZHAN KAYA

Eskiden radyo, televizyon ve gazete gibi geleneksel medya ağırlıktaydı. Bugün ise akıllı telefonlar tabletler interneti yaygınlaştırdı ve artık hemen herkes internet kullanıcısı bu da yeni medyayı öne çıkarıyor. Yeni medya akımının dijital dünyanın müzik dünyasına yansımasını siz nasıl yorumluyorsunuz?

Bu işlerin içinde olmama rağmen ben uzun yıllardır televizyon izlemiyorum. Televizyondan kopalı uzun zaman oldu. Bir 6-7 yılı var nerden baksanız. İnsanlarda da bu kopuşu gözlemliyorum, duyuyorum birçok farklı ortamda bundan bahsediliyor. Sizin de bahsettiğiniz gibi artık iletişim akıllı telefonlar. sosyal medya aracılığı ile oluyor. Bende bunu elimden geldiğince kullanıyorum. ama çok profesyonel miyim hayır. Youtube kullanamıyorum ama İnstagram sayfam var. Oradan takipçilerime ulaşıyorum. Bu konuda tabi daha akıllı ve bilinçli çalışmalar yapmak lazım bir sanatçı olarak bu konuda eksik buluyorum kendimi. Dünyada da galiba böyle olmaya başladı Sosyal medyanın gücü asla yadsınamaz . O yüzden daha profesyonel ellerle çalışmalarımızı duyurmak lazım. Bu konuda eksik olduğumu düşünüyorum. Yeni çalışmalar yapacağız herhalde ilk olarak kanal vasıtası ile dinleyenlerimize ulaşmayı düşünüyoruz bizde.

Özellikle 90’larda televizyon dünyası ağırlıkla müzik üzerineydi pek çok müzik ile ilgili program vardı. Belki birçok farklı program türünde müzik oluyordu. Son zamanlarda ise müziğin çok fazla yer almadığını görüyoruz hatta konsept gereği müzisyen konuk alınsa daha çok magazin içeriği var bunu nasıl yorumluyorsunuz?

Magazinde aslında magazin olmaktan çıktı. Magazininde artık dozunu ölçüsünü kaçırdılar bu kadar başı boşluk olmamalı yani bir otokontrol olmalı. Bu kontrolü kanallar yapabilir ya da seçilen isimler daha donanımlı isimlerden seçilebilir. Şu haliyle magazin programları bildiğiniz ev ortamındaki dedikodulardan öteye gitmiyor. Ben izlemiyorum artık. Zaman zaman instagramda önüme çıkıyor. İstemeden de olsa o bir dakikaya katlanıyorum ağzım açık çok üzülerek izliyorum.

Genel anlamda son dönemde yaşanan bir şey belki de müziğin içerik olarak yer almaması yüzünden pek çok sanatçı, müzisyen sunuculuğa geçiş yapıyor. Bunu nasıl yorumluyorsunuz?

Neden olmasın olabilir. Dünyada da örnekleri var bizde de televizyon tarihine baktığımızda güzel örnekler var. Müzik sanatçıları gerekli özelliğe sahip ise ekranda hitabeti kuvvetli ise insanlarla iletişimi kuvvetli ise bence sunuculuk yapabilir. Başarılı da örnekler var. Bir izleyici olarak da hiç işin içinde olmayan bir insandan ise sanatçıyı tercih ederim . Ama tabi gerçek müzik olmalı. Yeter ki biraz müzik dinleyelim ama gerçek müzik. Şu anda ne müzik var, ne sunuculukla ilgili bir yetenek var. Türkçe katlediliyor böylelikle de müzik tarih oluyor gazetecilikte bitiyor. Yani çok boş, çok basit yakışmıyor yani bizim halkımız bunlara kesinlikle layık değil.

Müzik türü olarak uzun yıllardır Türk sanat müziği seslendiriyorsunuz tabii istikrarla bunu sürdürüyorsunuz. Türkiye’de Türk sanat müziği denilince akla geliyorsunuz bunu aldığınız birçok ödül ile de tescillediniz. Bu istikrar ve devamlılığı nasıl yorumlarsınız ?

Bir işte azimli ve çalışkan olmak önemli. Dediğiniz gibi istikrar da çok önemli istikrarlıysanız uzun vadede bunun güzel dönüşlerini alıyorsunuz ki bizim halkımız her ne kadar bu saçma sapan işlerin bombardımana maruz kalsa da iyiden vazgeçmiyor değerlerinden ödün vermiyor. Eninde sonunda dönüyor ve gerçek kıymetlileri ödüllendiriyor ya gönlünde ya törenlerde mutlaka ödüllendiriyor. Bu anlamda hiçbir sıkıntı yok medya kanallarına çok büyük görev düşüyor çünkü aramızdaki bağı onlar sağlıyorlar bazen uzaklaşıyoruz dinleyenlerimizle çünkü bu güzelliklere yer verilmiyor. Haksız mıyım Türk müziği, Türk halk müziği sanki böyle artık tarihi dolmuş, miladı dolmuş son kullanma tarihi bitmiş rafa kaldırılmış kavramlar gibi adeta insanlara empoze ediliyor. İşte eski sanatçılar üzerinden yenilerde Türk müziği bitti dinleyicisi de yok gibi algı oluşturuluyor. Az öncede sizde izlediniz konserimiz bitti hiç öyle olmadığını gördünüz her yaş grubundan Türkiye’nin her yerinde hatta dünyanın her yerinde bizim vatandaşlarımız Türk müziği dinliyor ve dinlemek istiyor. Kaldı ki yabancılar bile bizim musikimizi dinleyince ağızları açık kalıyor ve hayran oluyorlar. Dinleyicisi var sadece onlara ulaştırmak konusunda sıkıntı var bunun da maalesef bilinçli olarak yapıldığını düşünüyorum.

Sosyal Medya’dan da takip edilebileceği gibi belki en çok konser veren etkinlik yapan sanatçılardan birisiniz?

Davet alıyorum konser anlamında ,ödüller alıyoruz çok güzel. Maddi olarak çok büyük kazanımlarımız yok diğer dallara baktığımızda ama olsun ben bu ilgi ve sevginin üzerine zenginlik tanımıyorum.

Son olarak müziğe dair neler söylemek isterseniz?

Medyaya çok büyük görev düşüyor. artık bir silkelenmek lazım her anlamda bu kısır döngüden kurtulmak lazım yani üzülerek söylemek zorunda kalacağım ama kalitesizlik var yani kim ne derse desin bunu herkes kabul ediyor. Güzel yapımlar olsun çok özlüyorum ben mesela Okan Bayülgen’in programlarını espri dolu, mizah dolu ama zeka kokan esprilerdi onlar güzel sanatçıları da ağırlardı. Nerde o programlar bilmiyorum. Öğlen kuşağında da güzel isimler çağrılırdı, Canlı müzik programları olurdu akşamları. Şu anda yok maalesef. Şimdi yarışmalar var kavga dövüş diziler var. Zaten bitmiyor 30 saat insanları aptallaştırıyor adeta. Söyleyeceğim bunlar. Kusura bakmasınlar yani böyle bir akış olur mu yani akamıyor dizi on saat bakışıyorlar melul melul bakamıyorum yani gerçekten o kadar uzak ki birazcık en azından gerçekleri yakalasak gerçeğe ulaşsak bu kadar sanal olmasa her şey. Hayırlısı olsun…..