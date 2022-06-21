Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 23
az bulutlu
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
2.572,46
ALTIN
1.022,33
DOLAR
17,35
STERLİN
21,30
EURO
18,33
Dokuz Eylül Üniversitesi 40 Öğretim Üyesi alıyor
Dokuz Eylül Üniversitesi 40...
Kilis 7 Aralık Üniversitesi Öğretim üyesi alacak
Kilis 7 Aralık Üniversitesi...
TÜBA 30 personel alacak
TÜBA 30 personel alacak
Giresun Üniversitesi Öğretim üyesi alacak
Giresun Üniversitesi Öğretim üyesi...
Bursa Teknik Üniversitesi 19 Öğretim ve Araştırma Görevlisi alıyor
Bursa Teknik Üniversitesi 19...
İş fırsatları için hemen tıkla!

ULUSLARARASI İSTANBUL ÖDÜLLERİ SAHİPLERİNİ BULUYOR

21 Haziran 2022 Salı 13:07
ULUSLARARASI İSTANBUL ÖDÜLLERİ SAHİPLERİNİ BULUYOR

HABER: AZİZ KARATAŞ 

Burak Saymaz ve Burak Işık kaptanlığındaki İstanbul PR Prodüksiyon’un organizatörlüğünü üstlendiği Uluslararası İstanbul Ödülleri töreni iş, sanat ve siyaset dünyasını bir araya getirmeye hazırlanıyor.

EBRU AKEL VE ONUR BÜYÜKTOPÇU DA EĞLENCELİ SUNUMLARIYLA GECEDE

Ödül törenlerine yenilikçi ve anlamlı bir soluk getirmeyi amaçlayan ve İstanbul PR Prodüksiyon organizatörlüğünde gerçekleştirilen Uluslararası İstanbul Ödülleri; iş, sanat ve siyaset camialarını buluşturarak gündeme heyecan getiriyor. 20 Haziran Pazartesi günü Swissotel The Bosphorus’da gerçekleşecek görkemli gala gecesinin sunuculuğunu Ebru Akel ve Onur Büyüktopçu üstleniyor. Kırmızı halı röportajlarını ise ünlü manken ve sunucu Rüya Coriç gerçekleştirecek. Ünlü isimler ve iş dünyasının önemli isimleri tören öncesinde yürüttüğü çalışmaları ve geceye dair duygularını paylaşacak. Akel, Büyüktopçu ve Coriç’in yetkin sunumlarıyla sektörlerine yön veren isimlerin başarıları ödüllerle taçlandırılacak.

KANSERLİ ÇOCUKLAR YARARINA İYİLİK HAREKETİ

Kanser tedavisi gören çocuklara hijyenik oyun ortamları ve manevi destek sunan Gülmek İyileştirir Derneği yönetimi de geceye eşlik edecek. Dernek yararına “İyilik Duvarı” adıyla bir sosyal sorumluluk projesine imza atılacak.

SAHNE DEMET AKALIN VE SİNAN AKÇIL’A EMANET

Televizyon, müzik, sinema… Sanat camiasından da ünlü isimlerin akın edeceği gecede sürpriz katılımlar ve ödüller de sahipleriyle buluşacak. Muhteşem gecede Demet Akalın ve Sinan Akçıl da en sevilen şarkılarıyla misafirlere müzikal keyif yaşatacak.

Anahtar Kelimeler:
ULUSLARARASI İSTANBUL ÖDÜLLERİ SAHİPLERİNİ BULUYORAziz Karataş
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Mazhar Alanson’dan “Senfoni” albümü
Mazhar Alanson’dan “Senfoni” albümü
Kürşat Okur yeni şarkısıyla  sevenlerine Koşa Koşa geliyor  
Kürşat Okur yeni şarkısıyla  sevenlerine Koşa Koşa geliyor  
YBY ÇOCUK ŞENLİĞİNİN AĞIR KONUKLARI
YBY ÇOCUK ŞENLİĞİNİN AĞIR KONUKLARI
Onur Ateş Yeni Yaşını Dostlarıyla Birlikte Kutladı
Onur Ateş Yeni Yaşını Dostlarıyla Birlikte Kutladı
ERHAN AVCI YENİ ŞARKISI İÇİN GÜN SAYIYOR
ERHAN AVCI YENİ ŞARKISI İÇİN GÜN SAYIYOR
ZEN-G’den kız arkadaşına şarkı: “Hakkında”
ZEN-G’den kız arkadaşına şarkı: “Hakkında”
"Peyaz Atlı Pirens Madalyon" için hazırlıklar başladı
"Peyaz Atlı Pirens Madalyon" için hazırlıklar başladı
Ozan Gelen Yeni Şarkısı İle İddalı Geliyor!
Ozan Gelen Yeni Şarkısı İle İddalı Geliyor!
ElifGül’den Azer Bülbül Cover
ElifGül’den Azer Bülbül Cover

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma İnternet Hız Testi