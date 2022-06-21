ULUSLARARASI İSTANBUL ÖDÜLLERİ SAHİPLERİNİ BULUYOR

HABER: AZİZ KARATAŞ

Burak Saymaz ve Burak Işık kaptanlığındaki İstanbul PR Prodüksiyon’un organizatörlüğünü üstlendiği Uluslararası İstanbul Ödülleri töreni iş, sanat ve siyaset dünyasını bir araya getirmeye hazırlanıyor.

EBRU AKEL VE ONUR BÜYÜKTOPÇU DA EĞLENCELİ SUNUMLARIYLA GECEDE

Ödül törenlerine yenilikçi ve anlamlı bir soluk getirmeyi amaçlayan ve İstanbul PR Prodüksiyon organizatörlüğünde gerçekleştirilen Uluslararası İstanbul Ödülleri; iş, sanat ve siyaset camialarını buluşturarak gündeme heyecan getiriyor. 20 Haziran Pazartesi günü Swissotel The Bosphorus’da gerçekleşecek görkemli gala gecesinin sunuculuğunu Ebru Akel ve Onur Büyüktopçu üstleniyor. Kırmızı halı röportajlarını ise ünlü manken ve sunucu Rüya Coriç gerçekleştirecek. Ünlü isimler ve iş dünyasının önemli isimleri tören öncesinde yürüttüğü çalışmaları ve geceye dair duygularını paylaşacak. Akel, Büyüktopçu ve Coriç’in yetkin sunumlarıyla sektörlerine yön veren isimlerin başarıları ödüllerle taçlandırılacak.

KANSERLİ ÇOCUKLAR YARARINA İYİLİK HAREKETİ

Kanser tedavisi gören çocuklara hijyenik oyun ortamları ve manevi destek sunan Gülmek İyileştirir Derneği yönetimi de geceye eşlik edecek. Dernek yararına “İyilik Duvarı” adıyla bir sosyal sorumluluk projesine imza atılacak.

SAHNE DEMET AKALIN VE SİNAN AKÇIL’A EMANET

Televizyon, müzik, sinema… Sanat camiasından da ünlü isimlerin akın edeceği gecede sürpriz katılımlar ve ödüller de sahipleriyle buluşacak. Muhteşem gecede Demet Akalın ve Sinan Akçıl da en sevilen şarkılarıyla misafirlere müzikal keyif yaşatacak.