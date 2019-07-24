Uluborlu Kiraz Festivali’nde Bendeniz coşkusu

YAŞAR ŞENYÜZ / İSTANBUL

29 Haziran 2019 tarihinde gerçekleştirlmesi planlanan fakat gelen şehit haberleri nedeni ile ileri bir tarihe ertelenen festival gerçekleştirildi.

20 Temmuz 2019 Cumartesi günü saat 20:30'da başlayan Isparta Uluborlu Kiraz Festivali muhteşem bir görsel şölene imza attı. Konsere ilk olarak Grup Nefes sahne alırken ardından Fatoş Kadıoğlu sahneye çıktı.

Uluborlu kiraz festivali organizasyonun sunuculuğu Özlem Ören’e emanetti . Zerafeti, şıklığı, sahne hakimiyeti ve güzelliği ile seyirciden tam not aldı. Saat 23:00'a dek sahnede kalan Kadıoğlu katılımcıları meydana çağırarak birbirinden hareketli türkülerle herkesi coşturduğu gece de Ünlü Popçu Bendeniz’in sahne almasıyla konserde büyük bir coşku meydana geldi. Bendeniz’in gece Saat 01:00'a kadar sahnede kaldığı konseri havai fişek gösterilerisi ile sona erdi.