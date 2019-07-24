Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 23°
az bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
103457
ALTIN
261.050
DOLAR
5.7048
STERLİN
7.1309
EURO
6.3572
Trafik kilitlendi
Son Dakika
Trafik kilitlendi
Eyüpsultan'da kaza
Son Dakika
Eyüpsultan'da kaza
Şemdinli'de patlama
Son Dakika
Şemdinli'de patlama
Hedefim Dünya Şampiyonluğu
Hedefim Dünya Şampiyonluğu
Erdoğan'dan Hatay mesajı
Erdoğan'dan Hatay mesajı
İş fırsatları için hemen tıkla!

Uluborlu Kiraz Festivali’nde Bendeniz coşkusu

Yaşar Şenyüz’ün haberi için tıklayınız…

Uluborlu Kiraz Festivali’nde Bendeniz coşkusu

Yaşar Şenyüz’ün haberi için tıklayınız…

24 Temmuz 2019 Çarşamba 18:54
8 Okunma
Uluborlu Kiraz Festivali’nde Bendeniz coşkusu

YAŞAR ŞENYÜZ / İSTANBUL

29 Haziran 2019 tarihinde gerçekleştirlmesi planlanan fakat gelen şehit haberleri nedeni ile ileri bir tarihe ertelenen festival gerçekleştirildi. 

20 Temmuz 2019 Cumartesi günü saat 20:30'da başlayan  Isparta Uluborlu Kiraz Festivali muhteşem bir görsel şölene imza attı. Konsere ilk olarak Grup Nefes sahne alırken ardından Fatoş Kadıoğlu sahneye çıktı.

Uluborlu kiraz festivali organizasyonun sunuculuğu Özlem Ören’e emanetti . Zerafeti, şıklığı, sahne hakimiyeti ve güzelliği ile seyirciden tam not aldı. Saat 23:00'a dek sahnede kalan Kadıoğlu katılımcıları meydana çağırarak birbirinden hareketli türkülerle herkesi coşturduğu gece de Ünlü Popçu Bendeniz’in sahne almasıyla konserde büyük bir coşku meydana geldi. Bendeniz’in gece Saat 01:00'a kadar sahnede kaldığı konseri havai fişek gösterilerisi ile sona erdi.

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
Uluborlu Kiraz FestivaliBendeniz
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Çingene Kızı Oldu
Çingene Kızı Oldu
Koray Güler’den sanatsal karizmatik fotoğraflar
Koray Güler’den sanatsal karizmatik fotoğraflar
Kentsel Tesis Yönetimi Derneği kuruldu
Kentsel Tesis Yönetimi Derneği kuruldu
Moda’da muhteşem kadro
Moda’da muhteşem kadro
Her yerde ‘El ele, göz göze’ler
Her yerde ‘El ele, göz göze’ler
Nagihan Yıldız; Ne tiyatrodan ne de sahneden asla vazgeçmem
Nagihan Yıldız; Ne tiyatrodan ne de sahneden asla vazgeçmem
‘Panik Yok’ dediler mumlara üflediler
‘Panik Yok’ dediler mumlara üflediler
‘Beyaz Gece’
‘Beyaz Gece’
Mertcan Boylu farkı: Efendiler Kulübü başlığıyla alalım
Mertcan Boylu farkı: Efendiler Kulübü başlığıyla alalım

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım : GNS Ajans