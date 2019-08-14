Uhde Seçil’in Prensleri

FAME MODEL OF TURKEY LANSMAN GECESİNDE

UHDE SEÇİL’İN PRENSLERİ

YAŞAR ŞENYÜZ / İSTANBUL

Geçtiğimiz akşam Harbiye Sahne’de gerçekleşen Fame Model Of Turkey lansman gecesinde sahne alan 90’ların başarılı popçusu Uhde Seçil yapmış olduğu sahne performansı ile geceye katılan bütün misafirlerin gönlünü feht etti. Geçtiğimiz haftalarda çıkartmış olduğu ‘Demedi Deme’ adlı tekli ile basında geniş yer alan güzel popçu yeni şarkısına çektirdiği klibin yönetmen koltuğunda Gökhan Özdemir imzası vardı. Gecedeki programına ‘Demedi Deme’ adlı şarkısı ile başlayan Uhde Seçil’e sahnede, yarışmaya katılan erkek yarışmacılar eşlik ettiler.

Sahneye gelerek kısa bir konuşma yapan gecenin organizatörü Ruhi Anılan, yarışmanın finalini çok kısa bir zaman sonra gerşekleştireceklerini Uhde Seçil’in yarışmanın ilk jurisi olarak lanse etti.