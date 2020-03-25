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Uğurkan Erez’e Zoraki Tatil İyi Geldi

25 Mart 2020 Çarşamba 15:01
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Uğurkan Erez’e Zoraki Tatil İyi Geldi

HABER: YAŞAR ŞENYÜZ

Korena Virüs nedeni ile evine kapanan bir ünlü de Uğurkan erez oldu, sosyal medya hesabından takipçilerine seslenen Erez kitaplarım, seyredemediğim filmler, diziler, balkonumda daha çok meşgul olacağım çiçeklerim.. Daha önce çektiğimiz “Doya Doya Moda” yı keyifle,gülümsemeyle seyrediyorum dikkatlice bu arada.. Sevdiklerime fazla vakit ayırarak telefon görüşmeleri.. Tabii Hiço’m çok mutlu evdeyim diye. Dizimin dibinden ayrılmıyor..Bugünlerde geçecek biliyorum.. Sabırla,sevgiyle uygulamalıyız tüm bizlere söylenenleri.. Vee huzurlu,sevgi dolu bir güne Arkadaşlarımmm, seviyorum sizleri... Dedi…

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Anahtar Kelimeler:
Uğurkan Ereze Zoraki Tatil İyi GeldiYaşar Şenyüz
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