Uğur Project yeni çalışmasıyla Dünya müzik listelerinde

HABER: HAKAN KANBUROĞLU

2021 yılının ilk ayında İtalyan Techno plak şirketi olan AnalyticTrail' den yayınladığı ''Hypno'' çalışmasıyla Avrupa Müzik listelerinde büyük başarı gösteren Uğur Project bu hafta yayınladığı teklisi ''Outsider'' ile müzik listelerine güçlü bir giriş yaptı.

Son 25 yılına 35 Plak, 300 Digital EP ve sayısız Complation albüm sığdıran sanatçı son olarak Elevate, Tronic gibi uluslararası plak şirketlerinden yayımladığı diğer çalışmalalarıylada adından sıkça söz ettirmişti.

Uğur Project Kimdir?

İstanbul doğumlu DJ ve Prodüktör Ugur Project, 1998 yılında başladığı müzik kariyerinde stüdyo kayıtlarından radyo programlarına, underground kültürden partilere, plak şirketlerinden prodüksiyonlara, müzik direktörlüğünden workshop' lara, kısaca müziğin konuşulduğu her alanda isminden söz ettirmeyi başarmış,

90’lardan günümüze kendine has seçkileriyle Türkiye ve Avrupada en prestijli club ve festivalde müzik severlere resital niteliğinde setler sunmaya devam eden ükedeki en üretken DJ aynı zamanda şehrin gece hayatına renk katan, yenilikçi ve şaşırtan birçok projenin gizli fikir babalarındandır.

Bugüne kadar Kraftwerk, Faithless, Carl Cox, Len Faki, Charlotte de Witte, Ilario Alicante, Gregor Tresher, Andrea Oliva, Oxia, Paul Ritch, Matthias Tanzmann, Ten Walls, Marc Houle, Matador, Mind Against, ve daha birçok sanatçıyla aynı kabini paylaşmıştır.