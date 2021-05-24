Ugur Project: Pandemi sürecini avantaja çevirdi

HABER: HAKAN KANBUROĞLU

Salgın döneminde müziğe daha çok odaklandığını söyleyen Ugur, "Ben de herkes gibi evde yasaklara uyarak pandeminin bitmesini bekliyorum. Ama bu süreçte çok güzel çalışmalar hazırladım. Kapanma süresince evde kalmamız sayesinde kendimi işime ve yeni şeyler üretmeye daha fazla odaklayabildim. Tüm hayatım işim oldu diyebilirim. Bu dönemde işime ve müziğe daha çok odaklanarak yeni çalma listeleri hazırladım" diye konuştu.

Müzik ve eğlence dünyasının pandemi öncesindeki zamanlarına dönmesini umutla beklediğini dile getiren Ugur, "Yoğun iş temposuna alışık birisi olarak evde kalmak ilk başlarda zordu fakat müzik bu sürece alışmamda bana çok yardım etti. Umarım kapanma ve tedbirler etkisini gösterir ve tekrar eski günlerimize dönebiliriz. Eğer eski normale dönebilirsek önümüzdeki yaz için bütün randevularım dolu. Yani tüm yaz çok çalışacağım. Tabi bunun için öncelikle salgının hayatımızdan çıkması gerekiyor" şeklinde konuştu.

Pandemi dönemini avantaja çevirdim

Dünyaca ünlü plak şirketi Tronic Music etiketiyle daha öncede 3 parça yayınlayan sanatçı, 2021 yılında peş peşe çıkardığı çalışmalarıylada yükselişini sürdürmüştü. Ugur, Bu yıl 18. si düzenlenecek olan Boğaziçi müzik ödüllerine ''En iyi elektronik müzik sanatçısı'' katagorisinde aday gösterilmesiyle, bu süreci avantaja çevirdiğini, eğlence sektörünün durmasına rağmen son bir yıl içerisinde Almanya, Fransa ve İtalya başta olmak üzere toplam 5 ülkeden yayınladığı albümlerle, dijital müzik platformlarında aktif rol oynayarak pandemi sürecini avantaja çevirdiğini belirtti.