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TUZ YERİNE BAL KOYDUM
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TUZ YERİNE BAL KOYDUM

 Yasemin Şefkatli, nişan gecesi hakkında, "Ben kahveye tuz yerine bal koydum. Bütün ömrümüz tatlı geçsin istedim" dedi

12 Kasım 2020 Perşembe 16:47
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TUZ YERİNE BAL KOYDUM

İSTANBUL

NEDRET HOTUN

Şefkatli, "İdo bey tuzlu kahveyi içince neler oldu?" şeklindeki soruya, "Ben kahveye tuz yerine bal koydum. Bütün ömrümüz tatlı geçsin istedim" yanıtını verdi.

Şefkatli, nikah tarihiyle ilgili ise, "Pandemi nedeniyle şu an için bir tarih belirlemedik" dedi.

Derya Tuna, oğlu İdo Tatlıses ve Yasemin Şefkatli'nin düğün tarihleriyle ilgili, "Covid-19 sebebi ile düğün yapmayacağız, yakın dostlarımızın katılımı ile Aralık ayında nikah töreni yapmayı planlıyoruz" şeklinde konuşmuştu.

Önce Vatan Gazetesi

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Yasemin şefkatliNişanBalKahveNEDRET HOTUNİdo Tatlısesönce Vatan
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