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TÜRKMENİSTAN KÖKENLİ İRODA DOSYAZOVA YARIŞMA SONRASI YAPTIĞI AÇIKLAMA

19 Kasım 2021 Cuma 17:25
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TÜRKMENİSTAN KÖKENLİ İRODA DOSYAZOVA YARIŞMA SONRASI YAPTIĞI AÇIKLAMA

Haber: Hüseyin Uygur 

Uluslararası Güzellik yarışması organizasyonları katılım sağlayan ülkelerin insanı özelliklerini ve imajını dünyaya en güzel şekilde anlatmak amacını taşır.

Yılın belirli dönemlerin de dünyanın farklı ülkelerin de yapılan bu yarışmalar ilgilenen kitleler tarafından merakla ve heyecanla takip edilir.

Bizde günümüz kadının hayata dair hedefleri olan, kendini yenileyen, modern, akıllı ve güzel kadınlar olduğuna inanıyor ve bu öz güveni kendisin de hisseden tüm dünya kadınlarını destekliyoruz.

Bu vesileyle Lübnan’ın başkenti Beyrute de gerçekleştirilen Humanity güzellik yarışmasına Türkiyemizi temsilen katılan 26 yaşında ki Türkmenistan kökenli İroda Dosyazova yarışma sonrası yaptığı açıklama da “Türkiye’yi gerçekten çok seviyorum kendi öz vatanım gibi görüyorum ve kuşkusuz hayatımın geri kalan kısmını Türkiye de en güzel şekilde geçirmek istiyorum” diyerek ülkemize olan aidiyetini ve teveccühlerini dile getirdi.

Bizde kendisine ülkemize karşı hissettiği bu güzel duygular dan ve temsil noktasın da yapmış olduğu katkılardan dolayı Türkmenistanlı güzel kıymetli İroda Dosyazova’ya teşekkürlerimi sunuyor, başarılarının devamını diliyoruz.

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