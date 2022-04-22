TURKCELL VADİ’DE ‘YÜZYÜZEYKEN KONUŞURUZ’ KONSERİ

HABER: DİNÇER KARACALAR

Üç yıldır Türkiye’nin en önemli sanatçılarının sahne aldığı, Türkiye’nin en yeni, en genç etkinlik mekanı TURKCELL VADİ’de konserler serisi geçtiğimiz hafta başladı.



Atlantis Yapım, SM Production ve Vadistanbul iş birliğiyle hayata geçirilen Turkcell Vadi, şehrin en iyi etkinliklerini müzikseverlere, sanatseverlere sunmaya devam ediyor



Turkcell Vadi, baharı müthiş bir dizi konserle karşılamaya başladı. Geçtiğimiz Cumartesi gecesi Duman konseriyle başlayan sahne maratonu 24 Nisan Pazar, Yüzyüzeyken Konuşuruz ile devam edecek.