Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 18
açık
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
2.548,43
ALTIN
916,39
DOLAR
14,74
STERLİN
19,06
EURO
15,97
Türk-Alman Üniversitesi 11 öğretim elemanı alacak
Türk-Alman Üniversitesi 11 öğretim...
Yüksek İhtisas Üniversitesi 43 akademik personel alacak
Yüksek İhtisas Üniversitesi 43...
Mudanya Üniversitesi Rektörlüğü 48 akademik personel alacak
Mudanya Üniversitesi Rektörlüğü 48...
Koç Üniversitesi 8 Öğretim Üyesi alıyor
Koç Üniversitesi 8 Öğretim...
Düzce Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak
Düzce Üniversitesi Öğretim Üyesi...
İş fırsatları için hemen tıkla!

TURKCELL VADİ’DE ‘YÜZYÜZEYKEN KONUŞURUZ’ KONSERİ

24 Nisan pazar akşamı TURKCELL VADİ ‘Yüzyüzeyken Konuşuruz‘ grubunu ağırlıyor.

22 Nisan 2022 Cuma 11:49
TURKCELL VADİ’DE ‘YÜZYÜZEYKEN KONUŞURUZ’ KONSERİ

HABER: DİNÇER KARACALAR

Üç yıldır Türkiye’nin en önemli sanatçılarının sahne aldığı, Türkiye’nin en yeni, en genç etkinlik mekanı TURKCELL VADİ’de konserler serisi geçtiğimiz hafta başladı.

Atlantis Yapım, SM Production ve Vadistanbul iş birliğiyle hayata geçirilen Turkcell Vadi, şehrin en iyi etkinliklerini müzikseverlere, sanatseverlere sunmaya devam ediyor

Turkcell Vadi, baharı müthiş bir dizi konserle karşılamaya başladı. Geçtiğimiz Cumartesi gecesi Duman konseriyle başlayan sahne maratonu 24 Nisan Pazar, Yüzyüzeyken Konuşuruz ile devam edecek.

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
Yüzyüzeyken Konuşuruz
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
PAUL DWYER VE SERAP YENİCİ’DEN SÜRPRİZ DÜET: GURBETTE ÖMRÜM GEÇECEK
PAUL DWYER VE SERAP YENİCİ’DEN SÜRPRİZ DÜET: GURBETTE ÖMRÜM GEÇECEK
Işıl Ayman “Sensizliğin En Dibi” ile dönüyor
Işıl Ayman “Sensizliğin En Dibi” ile dönüyor
Tescilli Güzel İroda Dosyazova Oyunculukta Bende Varım  
Tescilli Güzel İroda Dosyazova Oyunculukta Bende Varım  
PSİKOPAT ERKEK ROLLERİNİN ‘ROMANTİK’ OYUNCUSU
PSİKOPAT ERKEK ROLLERİNİN ‘ROMANTİK’ OYUNCUSU
Balkan Türk Tiyatrosundan bir göç dramı: Taklacı Güvercinler
Balkan Türk Tiyatrosundan bir göç dramı: Taklacı Güvercinler
ŞEHİR TİYATROLARI 23 NİSAN HAFTASINDA 13 OYUNLA SEYİRCİSİNİ BEKLİYOR
ŞEHİR TİYATROLARI 23 NİSAN HAFTASINDA 13 OYUNLA SEYİRCİSİNİ BEKLİYOR
AVRUPAYI KARIŞ KARIŞ DOLAŞACAK
AVRUPAYI KARIŞ KARIŞ DOLAŞACAK
KUBİLAY KAN’DAN 4. ALBÜM ‘DİSTANCE’
KUBİLAY KAN’DAN 4. ALBÜM ‘DİSTANCE’
Yunus Emre Balcı, rotayı Türkiye'ye çevirdi
Yunus Emre Balcı, rotayı Türkiye'ye çevirdi

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma