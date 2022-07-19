TURKCELL VADİ'de BU HAFTA

HABER: DİNÇER KARACALAR

Atlantis Yapım, SM Production ve Vadistanbul iş birliğiyle hayata geçirilen Turkcell Vadi, şehrin en iyi etkinliklerini müzikseverlere, sanatseverlere sunmaya devam ediyor Bugüne dek konserlerden tiyatrolara, özel organizasyonlardan festivallere; birçok farklı etkinliğe ve değerli sanatçıya ev sahipliği yapan Turkcell Vadi , Türkiye’nin en yeni ve en genç açık hava sahnesi. Türkiye’deki en büyük sabit sahnesiyle birlikte modern teknoloji ile donatılmış ses ve görüntü sistemlerine sahip olan Turkcell Vadi uzun yıllar boyunca şehrin buluşma noktası ve en güzel anıların merkezi olma iddiasında.Turkcell Vadi’de , 22 Temmuz Cuma Duman, 23 Temmuz Cumartesi Athena müzikseverlerle buluşacak.

Duman, 22 Temmuz Cuma

Son olarak 2013 yılında yayımladığı 'darmaduman' albümünü uzun süre satış listelerinde bir numarada tutan DUMAN, Türkiye’nin dört bir yanında konserlerine devam ederken, İstanbul seyircisiyle yeniden 22 Temmuz Cuma Turkcell Vadi sahnesinde buluşacak. Güçlü performansları ile Türk rock müzik sahnesinin en unutulmaz grupları arasında yer alan Duman’ı yıllardır yalnız bırakmayan sadık hayran topluluğunun konsere büyük ilgisi var.

Kaan Tangöze, Batuhan Mutlugil, Ari Barokas ve Mehmet Demirdelen’den oluşan Duman, coşku dolu ve yüksek enerjili bir konsere daha imza atmaya hazır. Her konserinin biletleri günler öncesinden tükenen Duman, 3 saate yakın sürecek müzikal performansı ile izleyenlerini yine büyüleyecek.

Athena, 23 Temmuz Cumartesi

Yurtiçinde ve yurtdışında sayısız konser ve festivalde yer almış, Türk rock müzik tarihinin en önemli gruplarından Athena, Temmuz ayında Turkcell Vadi İstanbul sahnesinde sevenleriyle buluşuyor



Her Şey Güzel Olacak, Serseri Mayın, Parçalanıyoruz, Yaşamak Var Ya, Ben böyleyim, Arsız Gönül ve birçok sevilen şarkısını söyleyecek. Athena sahne performansı ile farkını yine ortaya koyacak. Grup hit olmuş şarkılarının yanı sıra farklı müzik türlerini kendi tarzlarında yorumladıkları özel repertuvarları ile unutulmayacak bir konsere daha imza atacak. Athena yaz boyunca yoğun bir konser takvimi ile dinleyicisiyle buluşmaya devam ediyor. 23 Temmuz da Turkcell Vadi ‘de sevenleriyle buluşacak.