Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 26
parçalı az bulutlu
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
2.485,37
ALTIN
970,94
DOLAR
17,58
STERLİN
21,14
EURO
18,05
Harran Üniversitesi Öğretim üyesi alacak
Harran Üniversitesi Öğretim üyesi...
Ankara Üniversitesi Sözleşmeli Bilişim Personeli alacak
Ankara Üniversitesi Sözleşmeli Bilişim...
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 20 Destek Personeli Alacak
Çalışma ve Sosyal Güvenlik...
İzmir Ekonomi Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak
İzmir Ekonomi Üniversitesi Öğretim...
İzmir Bakırçay Üniversitesi 6 Öğretim Elemanı alacak
İzmir Bakırçay Üniversitesi 6...
İş fırsatları için hemen tıkla!

TURKCELL VADİ'de BU HAFTA

Üç yıldır Türkiye’nin en önemli sanatçılarının sahne aldığı, Türkiye’nin en yeni, en genç etkinlik mekanı TURKCELL VADİ’de bu hafta Duman ve Athena sahne alıyor.

19 Temmuz 2022 Salı 13:57
TURKCELL VADİ'de BU HAFTA

HABER: DİNÇER KARACALAR

Atlantis Yapım, SM Production ve Vadistanbul iş birliğiyle hayata geçirilen Turkcell Vadi, şehrin en iyi etkinliklerini müzikseverlere, sanatseverlere sunmaya devam ediyor Bugüne dek konserlerden tiyatrolara, özel organizasyonlardan festivallere; birçok farklı etkinliğe ve değerli sanatçıya ev sahipliği yapan Turkcell Vadi , Türkiye’nin en yeni ve en genç açık hava sahnesi. Türkiye’deki en büyük sabit sahnesiyle birlikte modern teknoloji ile donatılmış ses ve görüntü sistemlerine sahip olan Turkcell Vadi uzun yıllar boyunca şehrin buluşma noktası ve en güzel anıların merkezi olma iddiasında.Turkcell Vadi’de , 22 Temmuz Cuma Duman, 23 Temmuz Cumartesi Athena müzikseverlerle buluşacak.

 Duman, 22 Temmuz Cuma

Son olarak 2013 yılında yayımladığı 'darmaduman' albümünü uzun süre satış listelerinde bir numarada tutan DUMAN, Türkiye’nin dört bir yanında konserlerine devam ederken, İstanbul seyircisiyle yeniden 22 Temmuz Cuma Turkcell Vadi sahnesinde buluşacak. Güçlü performansları ile Türk rock müzik sahnesinin en unutulmaz grupları arasında yer alan Duman’ı yıllardır yalnız bırakmayan sadık hayran topluluğunun konsere büyük ilgisi var.

Kaan Tangöze, Batuhan Mutlugil, Ari Barokas ve Mehmet Demirdelen’den oluşan Duman, coşku dolu ve yüksek enerjili bir konsere daha imza atmaya hazır. Her konserinin biletleri günler öncesinden tükenen Duman, 3 saate yakın sürecek müzikal performansı ile izleyenlerini yine büyüleyecek.

Athena, 23 Temmuz Cumartesi

Yurtiçinde ve yurtdışında sayısız konser ve festivalde yer almış, Türk rock müzik tarihinin en önemli gruplarından Athena, Temmuz ayında Turkcell Vadi İstanbul sahnesinde sevenleriyle buluşuyor 

Her Şey Güzel Olacak, Serseri Mayın, Parçalanıyoruz, Yaşamak Var Ya, Ben böyleyim, Arsız Gönül ve birçok sevilen şarkısını söyleyecek. Athena sahne performansı ile farkını yine ortaya koyacak. Grup hit olmuş şarkılarının yanı sıra farklı müzik türlerini kendi tarzlarında yorumladıkları özel repertuvarları ile unutulmayacak bir konsere daha imza atacak. Athena yaz boyunca  yoğun bir konser takvimi ile dinleyicisiyle buluşmaya devam ediyor. 23 Temmuz da Turkcell Vadi ‘de sevenleriyle buluşacak.

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
TURKCELL VADİ
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
YEŞİM SALKIM’DAN 2022 YAZ SÜRPRİZİ
YEŞİM SALKIM’DAN 2022 YAZ SÜRPRİZİ
Sosyetik güzel Şebnem Demir ile Burak Törer yeni bir aşka yelken açtı
Sosyetik güzel Şebnem Demir ile Burak Törer yeni bir aşka yelken açtı
NUMBER ONE DEMET
NUMBER ONE DEMET
ANNİS ÖLÜM GECESİ FİLMİNİN ÇEKİMLERİ TAMAMLANDI 
ANNİS ÖLÜM GECESİ FİLMİNİN ÇEKİMLERİ TAMAMLANDI 
"Adım Caroline Yılmaz bana yanlış olmaz" 
"Adım Caroline Yılmaz bana yanlış olmaz" 
Güler Özince’den Her Şey Dahil
Güler Özince’den Her Şey Dahil
Wolfgang Puck ve Bahadır Abul’dan Spago'ya özel lezzetler
Wolfgang Puck ve Bahadır Abul’dan Spago'ya özel lezzetler
ALEYNA TİLKİ’NİN ANNESİ ÖZTEL’DEN İLK TEKLİ
ALEYNA TİLKİ’NİN ANNESİ ÖZTEL’DEN İLK TEKLİ
HANDE YENER FARKI: “HERKES RÜTBESİNİ BİLECEK”
HANDE YENER FARKI: “HERKES RÜTBESİNİ BİLECEK”

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma İnternet Hız Testi فرص عمل في اسطنبول